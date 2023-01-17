Planet VPN для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.1.2_176 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский, Русский, Испанский
Разработчик:
Категория:VPN
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:9,94 Мб
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Planet VPN - бесплатный VPN клиент позволяющий подменять ваш IP адрес на иностранный, чтобы получать доступ к ранее заблокированным сайтам и сервисам в вашей стране. На данный момент в бесплатной версии доступно 5 стран IP которых вы можете выбрать, это: Франция, США, Германия, Британия и Нидерланды. Если Вам хочется получить в свое распоряжение IP еще 45 стран - придется доплатить.

 

Приложение шифрует весь трафик, скрывает логи пользователя и не хранит поисковые запросы.

 

Основные возможности приложения Planet VPN:

•  отсутствие логов с данными пользователей;

•  надежное шифрование всех жестких дисков на серверах по всему Миру;

•  неограниченный трафик и высокая скорость соединения;

•  поддержка сервисом всех основных операционных систем (Windows, Mac, Android, IOS);

•  одновременная поддержка до 10 устройств;

 

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