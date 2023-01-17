Planet VPN для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.1.2_176 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Испанский
|Разработчик:
|PlanetFreeVPN
|Категория:
|VPN
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9,94 Мб
Planet VPN - бесплатный VPN клиент позволяющий подменять ваш IP адрес на иностранный, чтобы получать доступ к ранее заблокированным сайтам и сервисам в вашей стране. На данный момент в бесплатной версии доступно 5 стран IP которых вы можете выбрать, это: Франция, США, Германия, Британия и Нидерланды. Если Вам хочется получить в свое распоряжение IP еще 45 стран - придется доплатить.
Приложение шифрует весь трафик, скрывает логи пользователя и не хранит поисковые запросы.
Основные возможности приложения Planet VPN:
• отсутствие логов с данными пользователей;
• надежное шифрование всех жестких дисков на серверах по всему Миру;
• неограниченный трафик и высокая скорость соединения;
• поддержка сервисом всех основных операционных систем (Windows, Mac, Android, IOS);
• одновременная поддержка до 10 устройств;
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