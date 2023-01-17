Planet VPN - бесплатный VPN клиент позволяющий подменять ваш IP адрес на иностранный, чтобы получать доступ к ранее заблокированным сайтам и сервисам в вашей стране. На данный момент в бесплатной версии доступно 5 стран IP которых вы можете выбрать, это: Франция, США, Германия, Британия и Нидерланды. Если Вам хочется получить в свое распоряжение IP еще 45 стран - придется доплатить.

Приложение шифрует весь трафик, скрывает логи пользователя и не хранит поисковые запросы.

Основные возможности приложения Planet VPN:

• отсутствие логов с данными пользователей;

• надежное шифрование всех жестких дисков на серверах по всему Миру;

• неограниченный трафик и высокая скорость соединения;

• поддержка сервисом всех основных операционных систем (Windows, Mac, Android, IOS);

• одновременная поддержка до 10 устройств;