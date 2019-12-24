ProtonVPN для Android

ProtonVPN 1.4.53 для Android

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Описание ProtonVPN 1.4.53 для AndroidОписание   Скачать ProtonVPN 1.4.53 для AndroidСКАЧАТЬ (28,88 Мб) Скриншоты ProtonVPN 1.4.53 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика ProtonVPN 1.4.53 для AndroidСтатистика   Отзывы о ProtonVPN 1.4.53 для AndroidОтзывы (0)  
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ProtonVPN - мощный VPN-клиент от разработчиков ProtonMail, крупнейшей в мире службы шифрованной электронной почты. Приложение предназначено для сохранения конфиденциальности своего IP-адреса, защиты интернет-соединения в общедоступных Wi-Fi и доступа к контенту с географическими ограничениями.

Бесплатный план предлагает неограниченный просмотр через серверы в 3 странах (в платной версии пользователи получают больше функций для защиты конфиденциальности и доступ к более быстрым, эксклюзивным серверам).

Ключевые особенности:

  • Отсутствие регистрации действий пользователя (даже если власти запрашивают информацию об активности наших пользователей в Интернете, нам нечем делиться).
  • ProtonVPN использует шифры с Perfect Forward Secrecy, что означает, что ваш зашифрованный трафик не может быть перехвачен и расшифрован позже, даже если ключ шифрования будет взломан в будущем.
  • Как швейцарская компания, базирующаяся в Женеве, мы подчиняемся швейцарскому законодательству, которое является одним из самых передовых в мире по степени защиты конфиденциальности.
  • Единственный бесплатный VPN-клиент, в котором нет рекламы, нарушающей конфиденциальность, нет вредоносных программ, нет ограничений пропускной способности и не осуществляется тайная продажа пользовательских данных.
ProtonVPN
ProtonVPN
ProtonVPN
ProtonVPN
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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