GOM Audio для Android

GOM Audio 2.0.8 для Android

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Описание GOM Audio 2.0.8 для AndroidОписание   Скачать GOM Audio 2.0.8 для AndroidСКАЧАТЬ (20,58 Мб) Скриншоты GOM Audio 2.0.8 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика GOM Audio 2.0.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о GOM Audio 2.0.8 для AndroidОтзывы (0)  
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GOM Audio – музыкальный плеер с простым интерфейсом и некоторыми ключевыми особенностями, выделяющими его среди конкурентов.

Ключевыми особенностями можно считать:

  • Включение/выключение синхронизации текстов песен.
  • Возможность создать свой идеальный виджет или выбрать из предложенных.
  • 10-полосный эквалайзер, возможность добавить звуковые эффекты и регулировать скорость воспроизведения, высоту тона.
  • GOMPod позволяет слушать стримы онлайн или загружать популярные подкасты.
  • Создание и редактирование плейлистов.
  • Поддержка DropBox, Google Drive, OneDrive, WebDAV и FTP.
  • Быстрое включение музыки Quick Play.
  • Таймер для автоматического выключения.
Скриншоты GOM Audio:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры

Отзывы о программе GOM Audio

Admin

Отзывов о программе GOM Audio 2.0.8 для Android пока нет, можете добавить...

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