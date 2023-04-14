TIDAL для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.79.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Tidal Media Inc.
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|74,39 Мб
TIDAL - это официальное приложение для Android для одноименного музыкального потокового сервиса.
Tidal - это служба потоковой передачи музыки, которая гордится самым высоким качеством звука на рынке в настоящее время. Предлагает музыкальные треки в HD-качестве и курируется редакциями музыкальных журналистов, артистов и экспертов.
Все песни, представленные в этом сервисе, доступны в аудиокодеке lossless, что означает, что они имеют максимально возможное качество. Предоставляет доступ к более чем 40 миллионам песен.
TIDAL позволяет загружать треки и альбомы для прослушивания в автономном режиме, без подключения к Интернету (без Wi-Fi), обеспечивая удобное и приятное прослушивание в автономном режиме. Также предлагает тщательно подобранные плейлисты и персональные рекомендации, основанные на ваших привычках прослушивания и индивидуальных музыкальных предпочтениях.
Кроме того, приложение также предлагает подробную информацию об историях, новостях и всевозможной информации, связанной с конкретной песней или исполнителем. Можно даже сохранять альбомы и плейлисты для использования в автономном режиме.
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