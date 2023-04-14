TIDAL - это официальное приложение для Android для одноименного музыкального потокового сервиса.

Tidal - это служба потоковой передачи музыки, которая гордится самым высоким качеством звука на рынке в настоящее время. Предлагает музыкальные треки в HD-качестве и курируется редакциями музыкальных журналистов, артистов и экспертов.

Все песни, представленные в этом сервисе, доступны в аудиокодеке lossless, что означает, что они имеют максимально возможное качество. Предоставляет доступ к более чем 40 миллионам песен.

TIDAL позволяет загружать треки и альбомы для прослушивания в автономном режиме, без подключения к Интернету (без Wi-Fi), обеспечивая удобное и приятное прослушивание в автономном режиме. Также предлагает тщательно подобранные плейлисты и персональные рекомендации, основанные на ваших привычках прослушивания и индивидуальных музыкальных предпочтениях.

Кроме того, приложение также предлагает подробную информацию об историях, новостях и всевозможной информации, связанной с конкретной песней или исполнителем. Можно даже сохранять альбомы и плейлисты для использования в автономном режиме.