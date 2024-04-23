BOOM — персональный музыкальный проигрыватель для социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники со всей музыкальной коллекцией для любителей слушать и загружать музыку. С приложением вы получите простой и быстрый доступ к своим аудиозаписям, сможете наслаждаться любимой музыкой, новинками, персональными рекомендациями и эксклюзивными премьерами, а также музыкой друзей и групп в одном приложении.

Возможности приложения: