BOOM для Android
|Оценка:
|3.25/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.2.52 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|UMA, LLC
|Категории:
|Блоги, социальные сети - Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 324 | Статистика
|Размер:
|23.76 Мб
|СКАЧАТЬ
BOOM — персональный музыкальный проигрыватель для социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники со всей музыкальной коллекцией для любителей слушать и загружать музыку. С приложением вы получите простой и быстрый доступ к своим аудиозаписям, сможете наслаждаться любимой музыкой, новинками, персональными рекомендациями и эксклюзивными премьерами, а также музыкой друзей и групп в одном приложении.
Возможности приложения:
- Сохранение музыки для прослушивания без интернета.
- Создание плейлистов.
- Широкая музыкальная коллекция.
- Все обновления музыки ваших друзей и сообществ.
- Закладки для интересных новостей.
- Удобный и многофункциональный плеер с эквалайзером.
- Музыкальные новинки.
- Альбомы артистов и авторские подборки.
- Персональные рекомендации.
- Ежедневный чарт популярной музыки.
- Расширенный поиск.
- Скробблер Last.fm.
- Таймер отключения.
- Смена темы приложения.
- Коллекция музыки ваших друзей и сообществ.
- Возможность поделиться музыкой с другом ВКонтакте.
- Трансляция музыки в статус вашего профиля ВКонтакте.
- Вернули кнопку «Скачать» на главный экран музыкального плеера.
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Admin
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