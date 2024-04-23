BOOM для Android

Описание
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Оценка: 3.25/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.2.52 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Блоги, социальные сети - Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 2 324 | Статистика
Размер:23.76 Мб
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BOOM — персональный музыкальный проигрыватель для социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники со всей музыкальной коллекцией для любителей слушать и загружать музыку. С приложением вы получите простой и быстрый доступ к своим аудиозаписям, сможете наслаждаться любимой музыкой, новинками, персональными рекомендациями и эксклюзивными премьерами, а также музыкой друзей и групп в одном приложении.

Возможности приложения:

  • Сохранение музыки для прослушивания без интернета.
  • Создание плейлистов.
  • Широкая музыкальная коллекция.
  • Все обновления музыки ваших друзей и сообществ.
  • Закладки для интересных новостей.
  • Удобный и многофункциональный плеер с эквалайзером.
  • Музыкальные новинки.
  • Альбомы артистов и авторские подборки.
  • Персональные рекомендации.
  • Ежедневный чарт популярной музыки.
  • Расширенный поиск.
  • Скробблер Last.fm.
  • Таймер отключения.
  • Смена темы приложения.
  • Коллекция музыки ваших друзей и сообществ.
  • Возможность поделиться музыкой с другом ВКонтакте.
  • Трансляция музыки в статус вашего профиля ВКонтакте.
Что нового в BOOM 6.2.52?
  • Вернули кнопку «Скачать» на главный экран музыкального плеера.
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