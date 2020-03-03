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Omnia Music Player для Android

Omnia Music Player 1.2.8 для Android

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Описание Omnia Music Player 1.2.8 для AndroidОписание   Скачать Omnia Music Player 1.2.8 для AndroidСКАЧАТЬ (4,08 Мб) Скриншоты Omnia Music Player 1.2.8 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Omnia Music Player 1.2.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Omnia Music Player 1.2.8 для AndroidОтзывы (0)  
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Omnia Music Player - мощный музыкальный плеер для Android, который поддерживает практически все аудиоформаты, включая mp3, ape, aac, flac, opus, ogg, wav и т.д., предлагает пользователю высокое качество звука (hi-res), а также 10-полосный эквалайзер, встроенный таймер сна, виджет для домашнего экрана и многое другое.

Ключевые особенности:

  • Высокое качество аудио (hi-res).
  • Поддержка аудио без потерь, например APE.
  • Методы вывода OpenSL/AudioTrack.
  • Управление и воспроизведение музыки по альбомам, исполнителям, папкам и жанрам.
  • Умные плейлисты.
  • Автоматическая синхронизация отсутствующих обложек альбомов/исполнителей.
  • Быстрый поиск по альбомам, исполнителям и песням.
  • Нормализация громкости на основе ReplayGain.
  • Встроенный редактор метаданных (mp3 и другие).
  • Показ текста (встроенный и LRC файл).
  • Настраиваемый виджет главного экрана.
  • Поддержка Gapless.
  • 10-полосный эквалайзер и 15 встроенных пресетов.
  • Гибкие настройки реверберации от Freeverb.
  • Регулировка баланса звука.
  • Регулировка скорости воспроизведения.
  • Поддержка Crossfade.
  • Поддержка Chromecast (Google Cast).
  • Поддержка голосовых команд Google.
  • Яркие темы, полная кастомизация.
  • Фоновое изображение из галереи.
  • Поддержка Android Auto.
  • Скроблинг Last.fm.
  • Таймер сна.
Omnia Music Player
Omnia Music Player
Omnia Music Player
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
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