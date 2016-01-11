AIO Boot - бесплатная утилита, с помощью которой можно создать USB-накопитель с Grub2, Grub4dos, Syslinux, Clover и rEFInd. Присутствует возможность интегрировать пакеты обновления, делать загрузочные носители с Windows и большим количеством Linux дистрибутивов, умеет выполнять загрузку по локальной сети с помощью Tiny PXE Server, iPXE и FreeNFS.

Пользоваться программой очень просто: после загрузки пользователю необходимо выбрать диск, куда будут извлечены все необходимые файлы для создаваемого загрузочного USB или HDD. После распаковки приложение будет автоматически перезагружено, и затем можно установить Grub2 или Clover одним щелчком мыши. Кроме того, можно запустить PXE и выбрать либо режим Legacy, либо UEFI.

Основные возможности: