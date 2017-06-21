Русская рыбалка 4 для Windows

Русская рыбалка 4 4.0.7969

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Описание Русская рыбалка 4 4.0.7969Описание   Скачать Русская рыбалка 4 4.0.7969СКАЧАТЬ (25,25 Мб) Скриншоты Русская рыбалка 4 4.0.7969Скриншоты (8)   Статистика Русская рыбалка 4 4.0.7969Статистика   Отзывы о Русская рыбалка 4 4.0.7969Отзывы (0)  
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Русская Рыбалка 4 - продолжение популярного симулятора рыбалки. Главным отличием данной версии от остальных игр серии является графический 3D движок, благодаря чему игра стала более динамичной с тщательно проработанной физикой (процесс рыбалки максимально приближен к реальности).

Присутствует возможность исследовать водоёмы в поисках мест с хорошим клевом, использовать любые снасти, всевозможное рыболовное оборудование и предметы экипировки.

Ключевые особенности симулятора:

  • Наличие графического 3D движка — в игре появляется физика.
  • Возможность свободно передвигаться по водоему.
  • Разнообразные снасти, соответствующие уровню и умениям пользователя.
  • Широкий выбор рыболовного оборудования и предметов экипировки.
  • Наличие погодных изменений, влияющих на клев рыбы и комфортность рыбака.
Что нового в Русская рыбалка 4 4.0.7969?
  • На некоторых уровнях увеличено количество звуков окружения.
  • Реализовано отображение состояния износа предметов в числовом виде.
  • Снижена вероятность схода “уставшей” рыбы при вываживании.
  • Реализован более реалистичный подход в алгоритмах работы фрикционного тормоза катушек.
  • Реализована поплавочная ловля на две наживки. Для ловли на две наживки необходимо получить умение “Ловля на бутерброд”.
  • Увеличен ход длинных удилищ при выполнении подсечки.
  • На водоеме “р. Вьюнок” снижено количество кустов.
  • Цена на трофейные экземпляры стала выше.
  • Вероятность возникновения сильного ветра снижена.
  • Шанс неудачного ремонта стал ниже, продолжительность ремонта снижена.
  • При попытке освобождения от зацепа существовала вероятность поломки не самого “слабого” компонента снасти.
  • При покупке серебряных монет не появлялось уведомление об успешном совершении операции.
  • При автоматическом перемещении лодки на базу по истечении времени действия билета, возникала вероятность поломки компонентов снасти установленной в “стаканы”.
  • Некоторые поплавки, в описании которых было указано “Светящийся”, таковыми по факту не являлись.
  • Одно из удилищ не соответствовало длине указанной в описании.
Скриншоты Русская рыбалка 4:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)9 / 9
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы
 Программа Русская рыбалка 4 отмечена редакцией SoftPortal.com
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