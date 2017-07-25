VideoShow - приложение для редактирования видео и создания фильмов с фотографиями и аудиотреками. Присутствует возможность украсить свое видео текстом, спецэффектами, стикерами, разной музыкой, фильтрами, переходами, звуковыми эффектами, дубляжом и пр.
Основные особенности:
Нет лимита длительности экспортируемого видео.
Более 50 детально проработанных тем для мгновенного создания уникального музыкального видео.
Сотни рекомендованных вам музыкальных композиций для фона, причем можно добавлять локальные песни.
Разные шрифты и стили текста для субтитров.
Центр фантастических материалов: темы, эффекты, стикеры, gif-изображения, мемы, смайлики, шрифты, звуковые эффекты и спецэффекты.
Сделайте свое видео уникальным с помощью потрясающих фильтров! Теперь поддерживается более 30 фильтров.
Сжатие видео: быстро уменьшайте размер своего видео.
Много продвинутых функций для редактирования, объединения, обрезки, разделения, реверса, дублирования и вращения клипов и видео.
Приближение и отдаление.
Ускорение и замедление для корректировки скорости видео в каждом клипе.
Размытый фон, усиление голоса и корректировка скорости аудио.
Возможность добавить много периодов музыки. Можно даже записать свой собственный голос.
Квадратные темы и режим без обрезки для пользователей Instagram.
Делитесь своим видео в Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, Google+, Vine, Snapchat, Facebook Messenger, Line, VK, Kik, Vimeo, Wechat и т. д.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes. В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app