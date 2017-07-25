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VideoShow для iOS

VideoShow 3.3.6 для iPhone, iPad

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Описание VideoShow 3.3.6 для iPhone, iPadОписание   Скачать VideoShow 3.3.6 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (96,48 Мб) Скриншоты VideoShow 3.3.6 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика VideoShow 3.3.6 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о VideoShow 3.3.6 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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VideoShow - приложение для редактирования видео и создания фильмов с фотографиями и аудиотреками. Присутствует возможность украсить свое видео текстом, спецэффектами, стикерами, разной музыкой, фильтрами, переходами, звуковыми эффектами, дубляжом и пр.

Основные особенности:

  • Нет лимита длительности экспортируемого видео.
  • Более 50 детально проработанных тем для мгновенного создания уникального музыкального видео.
  • Сотни рекомендованных вам музыкальных композиций для фона, причем можно добавлять локальные песни.
  • Разные шрифты и стили текста для субтитров.
  • Центр фантастических материалов: темы, эффекты, стикеры, gif-изображения, мемы, смайлики, шрифты, звуковые эффекты и спецэффекты.
  • Сделайте свое видео уникальным с помощью потрясающих фильтров! Теперь поддерживается более 30 фильтров.
  • Сжатие видео: быстро уменьшайте размер своего видео.
  • Много продвинутых функций для редактирования, объединения, обрезки, разделения, реверса, дублирования и вращения клипов и видео.
  • Приближение и отдаление.
  • Ускорение и замедление для корректировки скорости видео в каждом клипе.
  • Размытый фон, усиление голоса и корректировка скорости аудио.
  • Возможность добавить много периодов музыки. Можно даже записать свой собственный голос.
  • Квадратные темы и режим без обрезки для пользователей Instagram.
  • Делитесь своим видео в Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, Google+, Vine, Snapchat, Facebook Messenger, Line, VK, Kik, Vimeo, Wechat и т. д.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты VideoShow:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыРедакторы
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