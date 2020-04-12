VideoShow для Android

VideoShow 8.7.5rc для Android

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Описание VideoShow 8.7.5rc для AndroidОписание   Скачать VideoShow 8.7.5rc для AndroidСКАЧАТЬ (23,77 Мб) Скриншоты VideoShow 8.7.5rc для AndroidСкриншоты (10)   Статистика VideoShow 8.7.5rc для AndroidСтатистика   Отзывы о VideoShow 8.7.5rc для AndroidОтзывы (1)  
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VideoShow видео редактор – редактируйте видеофайлы, добавляйте комментарии и субтитры, используйте один из 10000 саундтреков для своего клипа.

В приложении собраны самые необходимые инструменты для быстрого и удобного редактирования видео. В каталоге видео редактора содержаться более 10000 саундтреков, разделенных по категориям. По желанию, вы сможете наложить на видеоряд свой голос или другие звуковые эффекты. Вместо обычных надписей можно добавить забавный дудл.

Другие возможности редактора:

  • Более 50 тем для быстрого создания видео.
  • Различные стили текста и шрифты для субтитров.
  • Поддержка более 30 фильтров.
  • Создание клипов из ваших фотографий.
  • Квадратные темы и режимы для пользователей Instagram.
  • Инструмент «Ножницы», функция быстрой обрезки, функция сжатия видео.
  • Преобразование саундтрека из видео в файл mp3.
VideoShow
VideoShow
VideoShow
VideoShow
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 744
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

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Отзывы о программе VideoShow

Nemo про VideoShow 7.7.0rc для Android [26-01-2018]

При нарезке видео на куски так и не нашел в какую папку она их сохраняет.
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