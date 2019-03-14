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5 Quik - отличное приложение для создания потрясающего видео. Вы сможете создавать красивые видео буквально в несколько нажатий. Выбирайте фотографии и видеоролики из Библиотеки фотографий, Facebook, Instagram и наблюдайте за волшебством: несколько секунд анализируются файлы, отбираются лучшие, добавляются красивые переходы и эффекты, после чего синхронизируется все с наложенной мелодией. Работает с фотографиями и видео, снятыми на GoPro, телефон и иные устройства. Сделайте свою историю неповторимой с помощью текста, фильтров, музыки и многого другого, а затем поделитесь своим творением с друзьями. Добавляйте фотографии и видео: Вы можете добавить до 200 фотографий. Приложение анализирует ваши видеоролики и отбирает лучшие. Также можно самостоятельно выбрать понравившееся моменты. Распознает лица и цвета для идеального кадрирования фотографий. Можно обрезать фотографии вручную.

Выбирайте стиль видео: Предлагается около 30 видеостилей с продуманными эффектами и переходами. Редактируйте шрифт, фильтры и графику во всех стилях видео.

Редактируйте видеоролик: Изменяйте порядок фотографий, видео и заголовков. Обрезайте видео и кадрируйте фотографии для выделения лучшего момента. Создайте свою историю наложением надписей и слайдов с заголовками. Можно даже вставлять даже эмотиконы. Меняйте формат видео с широкоэкранного на квадратный для публикации в Instagram. Устанавливайте продолжительность видео, приложение автоматически настроит нарезку и переходы.

Подбирайте идеальный саундтрек Выберайте музыку из более чем 80 бесплатных песен или собственной коллекции. Импортируйте музыку из iCloud, Dropbox, Google Drive, Box и т. д. Выберайте любой момент трека, чтобы отметить начало композиции. Автоматическая синхронизация переходов с ритмом музыки.

Сохраняйте и публикуйте видеоролик Сохраняйте видеоролик в Фотопленку в шикарном формате HD 1080p или 720p. Публикуйте ролик в Instagram, WhatsApp, Facebook и т. д. или отправляйте ссылку на него по СМС или электронной почте.

Редактирование никогда еще не было настолько быстрым, простым или увлекательным. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app