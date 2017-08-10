Coinsy для iOS

Coinsy 1.0.7 для iPhone, iPad

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Описание Coinsy 1.0.7 для iPhone, iPadОписание   Скачать Coinsy 1.0.7 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (6,84 Мб) Скриншоты Coinsy 1.0.7 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика Coinsy 1.0.7 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Coinsy 1.0.7 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Coinsy - простое в использовании приложение для iPhone, iPad и iPod touch, которое отображает текущие курсы криптовалюты в реальном времени. Присутствует поддержка более 250 криптовалют, а также доступен виджет для просмотра курса выбранных криптовалют не заходя в приложение.

Основные возможности:

  • Обновление курсов криптовалют в реальном времени.
  • Статистика и графики по периодам.
  • Наличие виджета с выбранными криптовалютами для отслеживания курсов не заходя в приложение.
  • Поддержка более 250 криптовалют.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Coinsy:

Статус программы Платная | Цена: 75 руб.
ОперационкаiOS iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет
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