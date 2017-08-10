WM Keeper Mobile - мобильная версия приложения WM Keeper, которое необходимо для осуществления электронных платежей в системе Webmoney. Теперь Вы сможете получать,

Alzex Finance Free - отличное приложение для учета личных финансов и движения денежных средств

Сбербанк Онлайн - приложение для управления своими счетами и финансовыми потоками в одном из крупнейших банков России

Мобильный кладовщик lite 1.7.8 для iPad, iPhone, iPod

Мобильный кладовщик - это простая, но очень удобная программа для ведения складского учета

iPay 7.8 для iPad, iPhone, iPod

iPay - позволяет осуществлять различные денежные операции с Visa/Mastercard на Visa, на телефон и наоборот. Доступен перевод с карт Visa/Mastercard на карты

Учет пивного магазина (POS) 1.0.5 для iPhone, iPad

Учет пивного магазина - бесплатное приложение для мобильных устройств, которое предназначено для удобного и быстрого учета в пивном магазине