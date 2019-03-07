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Alzex Finance Free 4.0 для iPhone, iPad
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Alzex Finance Free - отличное приложение для учета личных финансов и движения денежных средств. Удобство программы в том, что статьи расхода и дохода разделены в отдельные категории, что позволяет быстро и наглядно получать отчеты и статистику как о поступлениях, так и всевозможных тратах по отдельным наименованиям или в совокупности.
При этом Вы сами определяете/добавляете источники дохода и расхода: система категорий древовидная с неограниченной вложенностью - каждая категория может иметь подкатегории, те, в свою очередь, свои подкатегории и так далее. Кроме того, есть возможность группировать по членам семьи, определенным контрагентам, проектам и т.д., присваивая им метки.
Все это оформлено в продуманном и интуитивно понятном интерфейсе, обеспечивающим простоту использования и наглядность предоставления данных.
Основные особенности Alzex Finance Free:
- Синхронизация между устройствами на iOS и компьютером: одну базу данных могут вести несколько человек и синхронизировать изменения через облачный сервис Dropbox.
- Достаточно разнообразный инструментарий для редактирования: отмена и повтор любых изменений, пакетное редактирование, группировка транзакций, сортировка, фильтрация и др.
- Быстрый ввод повторяющихся данных.
- Организация нескольких учетных записей и защита паролем.
- Неограниченное количество валют и драгоценных металлов.
- Неограниченное количество счетов (кредитные карты, счета в банке, наличные, электронные деньги и т.п.).
- Категории, члены семьи, контрагенты, проекты и метки.
- Планировщик для автоматизации регулярных транзакции без участия пользователя.
- Учет долгов и кредитов.
В общем, Alzex Finance Free позволит вам легко обеспечить полный контроль всех Ваших денежных потоков, грамотно управляя бюджетом и финансами семьи.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
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Отзывы о программе Alzex Finance Free
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