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5 Alzex Finance Free - отличное приложение для учета личных финансов и движения денежных средств. Удобство программы в том, что статьи расхода и дохода разделены в отдельные категории, что позволяет быстро и наглядно получать отчеты и статистику как о поступлениях, так и всевозможных тратах по отдельным наименованиям или в совокупности.



При этом Вы сами определяете/добавляете источники дохода и расхода: система категорий древовидная с неограниченной вложенностью - каждая категория может иметь подкатегории, те, в свою очередь, свои подкатегории и так далее. Кроме того, есть возможность группировать по членам семьи, определенным контрагентам, проектам и т.д., присваивая им метки.



Все это оформлено в продуманном и интуитивно понятном интерфейсе, обеспечивающим простоту использования и наглядность предоставления данных.



Основные особенности Alzex Finance Free: Синхронизация между устройствами на iOS и компьютером: одну базу данных могут вести несколько человек и синхронизировать изменения через облачный сервис Dropbox.

Достаточно разнообразный инструментарий для редактирования: отмена и повтор любых изменений, пакетное редактирование, группировка транзакций, сортировка, фильтрация и др.

Быстрый ввод повторяющихся данных.

Организация нескольких учетных записей и защита паролем.

Неограниченное количество валют и драгоценных металлов.

Неограниченное количество счетов (кредитные карты, счета в банке, наличные, электронные деньги и т.п.).

Категории, члены семьи, контрагенты, проекты и метки.

Планировщик для автоматизации регулярных транзакции без участия пользователя.

Учет долгов и кредитов. В общем, Alzex Finance Free позволит вам легко обеспечить полный контроль всех Ваших денежных потоков, грамотно управляя бюджетом и финансами семьи. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Personal Finances Free

Personal Finances Pro