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Капитал 1.6 для iPhone, iPad
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Капитал - первое на российском рынке финансовое приложение, которое не заставляет тратить меньше, а учит тратить правильно. Удобный и лаконичный интерфейс, уникальная методология и все инструменты для того, чтобы сколотить капитал!
Правила, на которых держится "Капитал":
- Мы решаем, что делать с деньгами прежде, чем их тратим. Сделайте расходы предсказуемыми. Спланируйте свой бюджет. Дайте каждому рублю работу. Учет расходов помогает сэкономить лишь 5% доходов. Планирование — более 20%. В “Капитале” удобный интерфейс для планирования бюджета и тонкая настройка категорий под свой стиль жизни.
- Мы знаем, за что заплатим сегодня и через несколько месяцев. Смотрите в будущее. Распишите разовые расходы на полгода вперед и лишь однажды зафиксируйте ежемесячные траты. Для этого в “Капитале” есть функция повтора.
- Мы платим себе, а потом другим. Покупки, кредиты, развлечения. Вы отдаете свои деньги кому угодно, но только не себе. Ежемесячно платите себе 10% заработка. Чтобы эти деньги приносили новые деньги, открывайте депозиты. И помните: богатые наращивают активы, бедные — обязательства. В “Капитале” есть все необходимое для учета активов, инвестиций и обязательств
- Мы делаем финансовое планирование частью жизни. Работа с финансами должна стать таким же обыденным занятием, как чистить зубы по утрам. В течение дня вносите доходы и расходы. Неделю заканчивайте сверкой остатков по счетам. Раз в месяц дополняйте бюджет новыми целями. Превратите это в привычку. Финансовые привычки способны творить чудеса!
Ключевые особенности приложения:
- Планируйте бюджет. Добавляйте категории доходов и расходов, а также создавайте свои.
- Контролируйте финансовые потоки. Соберите все счета в одном месте – наличность, дебетовые и кредитные карты, активы, обязательства.
- Ставьте цели. Вы сможете планировать свой бюджет на несколько месяцев вперед.
- Проводите транзакции одним кликом. Фиксируйте одним нажатием на иконку любые движения средств, будь то покупка товара или получение зарплаты.
- Сверяйте остатки. Ничего страшного, если жизнь внесла в бюджет свои коррективы. Вы сможете отредактировать категории, остатки по счетам и транзакции.
- Формируйте капитал. Наглядные показатели в главном окне помогут вашему бюджету ежемесячно прирастать деньгами.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
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|Что нового в Капитал 1.6 для iPhone, iPad?
- Добавили в приложение зеленый цвет.
- Переделали список транзакций, чтобы было удобнее сводить остатки за месяц.
- Поправили косметику для iPhone X.
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