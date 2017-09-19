ASUS GPU Tweak II для Windows

ASUS GPU Tweak II 1.5.2.8

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Описание ASUS GPU Tweak II 1.5.2.8Описание   Скачать ASUS GPU Tweak II 1.5.2.8СКАЧАТЬ (42,72 Мб) Скриншоты ASUS GPU Tweak II 1.5.2.8Скриншоты (3)   Статистика ASUS GPU Tweak II 1.5.2.8Статистика   Отзывы о ASUS GPU Tweak II 1.5.2.8Отзывы (0)  
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ASUS GPU Tweak II  - мощная утилита, для мониторинга и настройки графических адаптеров на оптимальную производительность. Программа позволяет работать с видеокартами разных производителей и позволяет настраивать все основные параметры, влияющие на работу графической карты, включая частоту памяти и процессора, скорость работы вентилятора, температуру и многое другое. Включает в себя эксклюзивные предустановленные настройки ASUS такие как энергосбережение и профили для игр.

Приложение имеет два пользовательских интерфейса: Простой и Профессиональный режим. Простой режим позволяет Вам быстро отслеживать состояние видеокарты в режиме реального времени, также отслеживать некоторые настройки через Gaming Booster для изменения параметров для лучшей производительности в играх.

Профессиональный режим позволяет сконфигурировать настройки GPU для получения оптимальной производительности графической карты.

Gaming Booster включает в себя следующие настройки:

  • Визуальные эффекты: Встроенные визуальные эффекты Windows для наилучшей производительности процессора.
  • Обслуживание системы:  Вы можете автоматически или вручную включить или выключить обслуживание Windows.
  • Настройки сервиса системы: Вы можете выбрать вручную сервисы, работу которых хотите остановить.
  • Фрагментация системной памяти: Вы можете очистить или переорганизовать системную память без остановки процессов.

Кроме того присутствуют инструменты для просмотра информации о VGA и обновлениях, связанных с графическим адаптером, имеется XSplit Gamecaster (встроенное приложение для записи видео во время игры и просмотра мультимедия контента), функция автообновления BIOS и драйверов видеокарты и пр.

Скриншоты ASUS GPU Tweak II:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг - Настройка, оптимизация
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Отзывы о программе ASUS GPU Tweak II

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