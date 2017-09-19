ASUS GPU Tweak II - мощная утилита, для мониторинга и настройки графических адаптеров на оптимальную производительность. Программа позволяет работать с видеокартами разных производителей и позволяет настраивать все основные параметры, влияющие на работу графической карты, включая частоту памяти и процессора, скорость работы вентилятора, температуру и многое другое. Включает в себя эксклюзивные предустановленные настройки ASUS такие как энергосбережение и профили для игр.

Приложение имеет два пользовательских интерфейса: Простой и Профессиональный режим. Простой режим позволяет Вам быстро отслеживать состояние видеокарты в режиме реального времени, также отслеживать некоторые настройки через Gaming Booster для изменения параметров для лучшей производительности в играх.

Профессиональный режим позволяет сконфигурировать настройки GPU для получения оптимальной производительности графической карты.

Gaming Booster включает в себя следующие настройки:

Визуальные эффекты: Встроенные визуальные эффекты Windows для наилучшей производительности процессора.

Обслуживание системы: Вы можете автоматически или вручную включить или выключить обслуживание Windows.

Настройки сервиса системы: Вы можете выбрать вручную сервисы, работу которых хотите остановить.

Фрагментация системной памяти: Вы можете очистить или переорганизовать системную память без остановки процессов.

Кроме того присутствуют инструменты для просмотра информации о VGA и обновлениях, связанных с графическим адаптером, имеется XSplit Gamecaster (встроенное приложение для записи видео во время игры и просмотра мультимедия контента), функция автообновления BIOS и драйверов видеокарты и пр.