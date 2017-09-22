PhotoZoom для Windows

PhotoZoom 6.1.0.0

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Описание PhotoZoom 6.1.0.0Описание   Скачать PhotoZoom 6.1.0.0СКАЧАТЬ (9,75 Мб) Скриншоты PhotoZoom 6.1.0.0Скриншоты (1)   Статистика PhotoZoom 6.1.0.0Статистика   Отзывы о PhotoZoom 6.1.0.0Отзывы (0)  
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PhotoZoom - удобная в использовании программа для получения отчётливых и блестящих результатов даже при экстремальном увеличении. Приложение автоматически реконструирует детали и с лёгкостью растянет Ваши изображения до размеров постера.

Программа проста в использовании и содержит полезные пресеты для различных типов фотографий и изображений. Полностью поддерживается ренденринг через GPU при увеличении размеров в реальном времени с мгновенной визуальной отдачей.

Ключевые возможности:

  • Создавайте увеличенные изображения без артефактов быстро и легко
  • Подготовьте Ваши фотографии для кристально ясных постеров, взрывных и детализированных экспозиций
  • Создавайте обворожительные снимки с впечатляющими деталями
  • Впечатляющее увеличение с правильной резкостью под кончиками Ваших пальцев!
  • Множество различных функций и простое управление
  • Идеальна для впечатляющих крупных планов!
  • Идеальная для смартфонов, iPad или Интернета
  • Практически без артефактов
  • Идеальна для увеличения областей
  • Впечатляющее внимание к деталям
  • Высокая интуитивность, простое управление
Скриншоты PhotoZoom:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 1390 руб.
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - Редакторы
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Отзывы о программе PhotoZoom

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