Picasa 3.9.141 Build 259
Picasa - мощный органайзер ваших изображений и видео. С его помощью вы не потеряете ни одной фотографии. Все картинки будут рассортированы по альбомам, их можно
Фото на документы Экспресс 6.0
Фото на документы Экспресс - простая в использовании программа для создания фотографий на документы в домашних условиях. Содержит большинство распространённых
Poster Printer (ProPoster) 3.02.16
Poster Printer (ProPoster) - программа для распечатки плакатов, фотообоев, рекламных щитов на стандартных листах формата А0, А1, А2, А3, А4. Удобная, интуитивно
ACDSee 2018 21.0 build 720
ACDSee - отличное приложение предназначенное для просмотра изображений и упорядочивания своей галереи, которое умеет работать практически со всеми современными
Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1
Adobe Photoshop Lightroom - мощный и удобный инструмент для работы с цифровыми изображениями и фотографиями. С помощью программы Вы сможете выполнить всю
TimeToPhoto 2.9
TimeToPhoto - программа позволяет добавить дату фотографии из EXIF на фото для печати. Настройка положения, шрифта, цвета, размера