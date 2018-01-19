Программы для Android » Игры » Головоломки » Simons Cat - Crunch Time 1.9.0 для Android
Simons Cat - Crunch Time для Android

Simons Cat - Crunch Time 1.9.0 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Simons Cat - Crunch Time 1.9.0 для AndroidОписание   Скачать Simons Cat - Crunch Time 1.9.0 для AndroidСКАЧАТЬ (40,66 Мб) Скриншоты Simons Cat - Crunch Time 1.9.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Simons Cat - Crunch Time 1.9.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Simons Cat - Crunch Time 1.9.0 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Simons Cat - Crunch Time - увлекательная игра по мотивам мультфильмов про самого популярного и озорного кота в Интернете - кота Саймона. Чертовы вороны стащили любимые вкусняшки кота Саймона, и только ты можешь помочь ему найти их!

Присоединяйся к коту Саймона, Мэйзи, Хлое, Джаззу и другим полным решительности котам и кошкам в цветастом путешествии по великолепным новым местам, где вкусняшки ждут не дождутся момента, когда их съедят. Приготовься собирать вкусняшки, сражаться со злодеями и подружиться с различными животными в этой бесплатной игре-головоломке с кошачьей душой!

Основные возможности:

  • Простой и затягивающий головоломный игровой процесс! Соединяй вкусняшки одного цвета для создания вкуснейших цепочек!
  • Пройди свой путь по округе в шести различных игровых режимах и на сотнях сложнейших уровней!
  • Бросай вызов своим друзьям! Сможешь ли ты побить великолепные рекорды твоих друзей?
  • Сможешь ли ты победить злодеев? Используй свои вкусняшки и специальные усиления для борьбы с мопсом по имени Сэр Ройстон, Мистером Горшкоффым, голодными ежами и даже помешанным на вкушняках пылесосом!
  • Играй с котом Саймона и наслаждайся радикально новой анимацией.
Что нового в Simons Cat - Crunch Time 1.9.0 для Android?
  • Куча новой анимации на карте, включающей кота Саймона и его друзей. Сможешь заметить их всех?
  • Участвуй в веренице ежедневных событий, наслаждаясь прекрасно проработанными картами и уровнями.
  • Данное обновление содержит ряд улучшений баланса игры, устранение мелких ошибок и усилений.
Скриншоты Simons Cat - Crunch Time:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 112
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
 Программа Simons Cat - Crunch Time отмечена редакцией SoftPortal.com
ТОП-сегодня раздела "Головоломки"
 

Все Сканворды 1.3.2c для Android

Все Сканворды – весь мир развлекательной литературы на вашем устройстве. Какуро, Кроссворды, Сканворды, Кейворды, Судоку и многое другое, что вы любите разгадывать в

Gardenscapes - New Acres 2.1.0 для Android

Gardenscapes - New Acres - увлекательная игра для мобильных устройств на базе Android, в которой игроку предстоит восстановить заброшенный парк и вернуть ему

Мир кроссвордов 1.4.4 для Android

Мир кроссвордов – тренируйте свой мозг разгадыванием кроссвордов. Установив приложение, вам не понадобится носить с собой кучу журналов или газет. Присутствуют

Слова из Слова 5.5 для Android

Слова из Слова - одна из лучших головоломок со словами для Android в замечательном бумажном стиле. Для прохождения вам доступны 96 уровней, также имеется мультиплеер

Японские кроссворды Катана 8.5 для Android

Японские кроссворды Катана – популярные головоломки, также известные, как нонограммы, их особенность заключается в разгадывании не слов, а картинок. Изначально

Сканворд 2.2.7b для Android

Сканворд - бесплатное Android-приложение, которое отлично подойдет тем пользователям, кто любит разгадывать сканворды, кроссворды, ребусы и различные головоломки.

скачать Adguard

Отзывы о программе Simons Cat - Crunch Time

Admin

Отзывов о программе Simons Cat - Crunch Time 1.9.0 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 