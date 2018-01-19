Все Сканворды 1.3.2c для Android Все Сканворды – весь мир развлекательной литературы на вашем устройстве. Какуро, Кроссворды, Сканворды, Кейворды, Судоку и многое другое, что вы любите разгадывать в Gardenscapes - New Acres 2.1.0 для Android Gardenscapes - New Acres - увлекательная игра для мобильных устройств на базе Android, в которой игроку предстоит восстановить заброшенный парк и вернуть ему Мир кроссвордов 1.4.4 для Android Мир кроссвордов – тренируйте свой мозг разгадыванием кроссвордов. Установив приложение, вам не понадобится носить с собой кучу журналов или газет. Присутствуют

Слова из Слова 5.5 для Android Слова из Слова - одна из лучших головоломок со словами для Android в замечательном бумажном стиле. Для прохождения вам доступны 96 уровней, также имеется мультиплеер Японские кроссворды Катана 8.5 для Android Японские кроссворды Катана – популярные головоломки, также известные, как нонограммы, их особенность заключается в разгадывании не слов, а картинок. Изначально Сканворд 2.2.7b для Android Сканворд - бесплатное Android-приложение, которое отлично подойдет тем пользователям, кто любит разгадывать сканворды, кроссворды, ребусы и различные головоломки.