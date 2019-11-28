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That Level Again для Android

That Level Again 1.56 для Android

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Описание That Level Again 1.56 для AndroidОписание   Скачать That Level Again 1.56 для AndroidСКАЧАТЬ (32,47 Мб) Скриншоты That Level Again 1.56 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика That Level Again 1.56 для AndroidСтатистика   Отзывы о That Level Again 1.56 для AndroidОтзывы (0)  
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That Level Again - необычная, но в то же время захватывающая головоломка для Android-смартфонов и планшетов, в которой игроку необходимо помочь рисованному человечку найти выход из мрачноватого помещения.

Все что есть в этом помещении, это сам главный герой, большая красная кнопка, платформы, шипы (которых стоит тщательно избегать) и дверь, найти путь через которую и предстоит пользователю. В игре присутствует 64 уровня, каждый из которых представляет отдельный способ открыть одну и ту же дверь.

Название уровня содержит подсказку как его проще пройти, но кроме этого присутствуют дополнительные подсказки и советы, воспользоваться которыми можно лишь после просмотра рекламы.

Что нового в That Level Again 1.56 для Android?
  • Исправлено: камера не двигалась когда менялся уровень.
That Level Again
That Level Again
That Level Again
That Level Again
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)9 / 591
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
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Отзывы о программе That Level Again

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