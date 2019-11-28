That Level Again - необычная, но в то же время захватывающая головоломка для Android-смартфонов и планшетов, в которой игроку необходимо помочь рисованному человечку найти выход из мрачноватого помещения.

Все что есть в этом помещении, это сам главный герой, большая красная кнопка, платформы, шипы (которых стоит тщательно избегать) и дверь, найти путь через которую и предстоит пользователю. В игре присутствует 64 уровня, каждый из которых представляет отдельный способ открыть одну и ту же дверь.

Название уровня содержит подсказку как его проще пройти, но кроме этого присутствуют дополнительные подсказки и советы, воспользоваться которыми можно лишь после просмотра рекламы.