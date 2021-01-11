Unblock Car для Android
|Оценка:
|4.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Mouse Games
|Категории:
|Головоломки - Логические
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 6 522 | Статистика
|Размер:
|4,34 Мб
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Unblock Car – одна из самых популярных головоломок на ОС Android. Ваша задача разблокировать на стоянке красный автомобиль, для этого предстоит перемещать другие транспортные средства, мешающие проезду. В игре существуют три уровня сложности, более 2200 головоломок и 4 визуальные темы.
- Исправлены некоторые ошибки
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