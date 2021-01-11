Unblock Car – одна из самых популярных головоломок на ОС Android. Ваша задача разблокировать на стоянке красный автомобиль, для этого предстоит перемещать другие транспортные средства, мешающие проезду. В игре существуют три уровня сложности, более 2200 головоломок и 4 визуальные темы.