Unblock Car для Android

Описание
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Оценка: 4.67/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Головоломки - Логические
Загрузок (сегодня/всего):1 / 6 522 | Статистика
Размер:4,34 Мб
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Unblock Car скриншот № 1
Unblock Car скриншот № 2
Unblock Car скриншот № 3
Unblock Car скриншот № 4

Unblock Car – одна из самых популярных головоломок на ОС Android. Ваша задача разблокировать на стоянке красный автомобиль, для этого предстоит перемещать другие транспортные средства, мешающие проезду. В игре существуют три уровня сложности, более 2200 головоломок и 4 визуальные темы.

Что нового в Unblock Car 2.3?
  • Исправлены некоторые ошибки
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