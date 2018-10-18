PhpStorm для Windows

PhpStorm 2018.2.5 Build 182.4892.16

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Описание PhpStorm 2018.2.5 Build 182.4892.16Описание   Скачать PhpStorm 2018.2.5 Build 182.4892.16СКАЧАТЬ (224,36 Мб) Скриншоты PhpStorm 2018.2.5 Build 182.4892.16Скриншоты (6)   Статистика PhpStorm 2018.2.5 Build 182.4892.16Статистика   Отзывы о PhpStorm 2018.2.5 Build 182.4892.16Отзывы (0)  
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4.20 из 5, всего оценок - 5
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PhpStorm – интегрированная среда разработки на PHP с интеллектуальным редактором, которая поддерживает PHP 7.1, 7.0, 5.6, 5.5, 5.4 и 5.3 (современные и классические проекты), включая генераторы, сопрограммы, пространства имен, замыкания, типажи, синтаксис коротких массивов, а также обеспечивает автодополнение кода, рефакторинги, предотвращение ошибок налету и поддерживает смешивание языков.

Поддерживаются передовые технологии веб-разработки, включая HTML5, CSS, Sass, SCSS, Less, Stylus, Compass, CoffeeScript, TypeScript, ECMAScript Harmony, шаблоны Jade, Zen Coding, Emmet и JavaScript.

Кроме того приложение включает в себя всю функциональность WebStorm (HTML/CSS редактор, JavaScript редактор) и добавляет полнофункциональную поддержку PHP и баз данных / SQL.

Ключевые возможности:

  • Интеллектуальный редактор PHP кода с подсветкой синтаксиса, автодополнением кода, расширенными настройками форматирования кода, предотвращением ошибок налету.
  • Поддерживает PHP 7.1, 7.0, 5.6, 5.5, 5.4 и 5.3, генераторы, сопрограммы и все синтаксические улучшения.
  • PHP рефакторинги, code (re)arranger, детектор дублируемого кода.
  • Поддержка Vagrant, Composer, встроенный REST клиент, Command Line Tools, SSH консоль.
  • Поддержка фреймворков (MVC view для Symfony2, Yii) и специализированные плагины для ведущих PHP фреймворков (Symfony, Magento, Drupal, Yii, CakePHP, WordPress, Joomla! и многие другие).
  • Визуальный отладчик для PHP приложений, валидация конфигурации отладчика, PHPUnit с покрытием кода (поддержка PHPUnit 5), а также интеграция с профилировщиком.
  • HTML, CSS, JavaScript редактор. Отладка и модульное тестирование для JS. Поддержка HTML5, CSS, Sass, SCSS, Less, Stylus, Compass, CoffeeScript, TypeScript, ECMAScript Harmony, Emmet и других передовых технологий веб-разработки.
  • Полный набор инструментов для фронтенд-разработки.
  • Поддержка стилей кода, встроенные стили PSR1/PSR2, Symfony2, Zend, Drupal и другие.
  • Интеграция с системами управления версиями, включая унифицированный интерфейс.
  • Удаленное развертывание приложений и автоматическая синхронизация с использованием FTP, SFTP, FTPS и др.
  • Live Edit: изменения в коде можно мгновенно просмотреть в браузере без перезагрузки страницы.
  • PHP UML.
  • Интеграция с баг-трекерами.
  • Инструменты работы с базами данных, SQL редактор.
  • Кросс-платформенность (Windows, Mac OS X, Linux).
Скриншоты PhpStorm:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $199
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)5 / 1 523
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыASP, PHP, Perl, CGI - Редакторы - Средства разработки
 Программа PhpStorm отмечена редакцией SoftPortal.com
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