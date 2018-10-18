PhpStorm – интегрированная среда разработки на PHP с интеллектуальным редактором, которая поддерживает PHP 7.1, 7.0, 5.6, 5.5, 5.4 и 5.3 (современные и классические проекты), включая генераторы, сопрограммы, пространства имен, замыкания, типажи, синтаксис коротких массивов, а также обеспечивает автодополнение кода, рефакторинги, предотвращение ошибок налету и поддерживает смешивание языков.

Поддерживаются передовые технологии веб-разработки, включая HTML5, CSS, Sass, SCSS, Less, Stylus, Compass, CoffeeScript, TypeScript, ECMAScript Harmony, шаблоны Jade, Zen Coding, Emmet и JavaScript.

Кроме того приложение включает в себя всю функциональность WebStorm (HTML/CSS редактор, JavaScript редактор) и добавляет полнофункциональную поддержку PHP и баз данных / SQL.

Ключевые возможности: