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Погода & Радар для iOS

Погода & Радар 4.18.1 для iPhone, iPad

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Описание Погода & Радар 4.18.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать Погода & Радар 4.18.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (121 Мб) Скриншоты Погода & Радар 4.18.1 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика Погода & Радар 4.18.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Погода & Радар 4.18.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Погода & Радар - точная погода сейчас на экране Вашего iPhone, iPad и iPod touch, а также радиолокационные карты осадков и погоды, оповещения о непогоде в виде дождя, снега, града в вашем городе и многое другое. Приложение отображает погоду в вашем городе, основанную на радиолокационных и метео данных.

С помощью программы можно узнать будет ли идти дождь, снег или будет светить солнце, ожидается ли сильный ветер или гроза с громом и молнией. Также отображается фактическая температура и атмосферное давление. Кроме этого имеется погодный радар, благодаря которому можно узнать куда движется дождь, где светит солнце или небо покрывают облака. Регулируемая анимация позволяет отобразить погоду в динамике. Вы можете задокументировать состояние погоды на погодой фотографии, сделав селфи погоды. Там будут зафиксированы данные о текущей погоде и температуре.

Основные возможности:

  • Погода на 14 дней: Тренд и прогноз погоды на 14 дней.
  • Интерактивный радар погоды по всему миру в реальном времени.
  • Прогноз давления и влажности воздуха, а также УФ-Индекса
  • Почасовой прогноз погоды и по времени суток (утро, день, вечер, ночь).
  • Оповещение о грозах, шторме и урагане.
  • Наличие виджета для домашнего экрана.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Погода & Радар:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 6
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПогода
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