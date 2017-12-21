YoWindow 1.35 для iPhone, iPad Удобный и простой погодный информер для iPhone, iPad и iPod touch, который предлагает пользователю не только точную, но и красивую погоду с пейзажами, отражающими AeroWeather 2.0.3 для iPhone, iPad, iPod AeroWeather - программа позволяет получить информацию о текущей и будущей погоде в выбранных аэропортах Мира. Это поможет вам правильно спланировать маршрут и время AccuWeather.com 11.1 для iPhone, iPad, iPod AccuWeather.com - показывает погоду для любого города Мира. Выдает информацию о направлении ветра, давлении, температуре, влажности, видимости как в течении дня так

The Weather Channel 9.4.1 для iPhone, iPad, iPod The Weather Channel - выдает максимально подробную информацию о погодных условиях в месте вашего нахождения. На карте будет отмечено Ваше местонахождение и Pocket Express 4.5.1087 для iPhone, iPad, iPod Pocket Express - если кратко описать возможности этой программы, то это можно сделать одной фразой - весь Мир в кармане. Программа позволяет получать самые горячие Yandex.Weather 1.10 для iPad Yandex.Weather - погодный информер, выполненный в довольно необычном виде. Погоду можно просматривать на несколько недель вперед. Выдаются данные о температуре,