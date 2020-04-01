Погода & Радар 4.20.0 для Android
Бесплатный и удобный погодный информер для Android-устройств - это точная метеостанция, которая работает как датчик температуры. Вы сразу увидите, будет ли идти
Погода Live 6.27 для Android
Погода для вашего региона и не только. Приложение можно охарактеризовать, как точное, простое и с приятным интерфейсом с широкими возможностями настройки
Windy.app 6.5.1 для Android
Прогноз погоды и прогноз ветра для любой точки мира на неделю, по дням и по часам. Имеются виджеты погоды на спотах для домашнего экрана смартфона, погодная
Расписание Погоды (RP5) 0.3.2 для Android
Расписание Погоды (RP5) – будьте в курсе погодных условий в своем регионе и по всему миру. Узнавайте прогноз и планируйте свое расписание в соответствии с погодой. В
Sense Clock 1.1.0 для Android
Sense Clock - симпатичный виджет, показывающий текущее время, дату и погоду на домашнем экране Android-смартфона. Внешний вид часов напоминает такой же виджет из
Виджет Погода и Часы 5.8.1.3 для Android
Виджет Погода и Часы - бесплатное приложение для Андроид-смартфонов и планшетов, благодаря которому можно узнать детальный прогноз погоды в любой точке мира