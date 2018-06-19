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South Park: Phone Destroyer для Android

South Park: Phone Destroyer 2.7.0 для Android

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Описание South Park: Phone Destroyer 2.7.0 для AndroidОписание   Скачать South Park: Phone Destroyer 2.7.0 для AndroidСКАЧАТЬ (90,43 Мб) Скриншоты South Park: Phone Destroyer 2.7.0 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика South Park: Phone Destroyer 2.7.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о South Park: Phone Destroyer 2.7.0 для AndroidОтзывы (0)  
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South Park: Phone Destroyer - отличная карточная стратегия, которая несомненно придется по душе фанатам всемирно известного мультсериала South Park, и позволит пользователю с головой окунуться в легендарную вселенную Южного Парка.

По сюжету детское население Южного Парка не может никак решить во что же им все таки поиграть, как появляется Картман, в образе местного шерифа, и безапеляционно заявляет, что все будут играть в "ковбои против индейцев". Для успеха ковбоям необходимо наличие избранного, который сможет переломить исход битвы в их пользу, и эта роль выпадает на долю игрока.

У вас, как и у вашего противника, есть определенный набор карт, каждая из которых имеет свои характеристики. Поэтому для победы, необходимо учитывать свои слабые и сильные стороны, и в зависимости от этого строить тактику и стратегию предстоящей битвы.

Игроку доступна как одиночная PvE-кампания, так и PvP-сражения в реальном времени. По мере прохождения игры, у пользователя появляется возможность улучшать свои карты, расширять свою колоду, тем самым повышая вариативность в бою, а также зарабатывать внутриигровую валюту и прокачивать своего персонажа. Брось вызов Картману, Кенни, Стэну и Кайлу в мобильной потасовке!

Ключевые особенности:

  • Новое приключение в мире «Южного парка» с участием неожиданных версий знакомых персонажей.
  • Побеждай соперников в PvP-боях в реальном времени.
  • Проходи дико смешную одиночную кампанию, сюжет для которой писали творцы South Park Digital Studios.
  • Собери и улучши более 80 коллекционных карточек с яркими рисунками.
  • Станьте частью команды и улучшите свои колоды, обмениваясь картами с вашими товарищами по команде.
  • Сделай своего героя самым стильным на районе.
  • Зацени обновление гардероба Рэнди, который постоянно переодевается во что-нибудь пикантное.
  • Убей Кенни.
Скриншоты South Park: Phone Destroyer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 241
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии - Карточные
 Программа South Park: Phone Destroyer отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе South Park: Phone Destroyer

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