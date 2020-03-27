ГВИНТ: Ведьмак. Карточная игра

Классическая Косынка 1.3.5 для Android
Классическая Косынка - классический пасьянс Косынка (Клондайк) для мобильных устройств на базе Android, выполненный в стиле, привычном многим пользователям Windows
Косынка-Паук-Солитер 5.156 для Android
Косынка-Паук-Солитер - сборник из трех карточных игр для Android, в который вошли такие популярные классические пасьянсы как косынка, паук и солитер (свободная
Дурак с настройкой правил 1.10 для Android
Мобильная версия популярной карточной игры в дурака с возможностью настраивать правила так как нравится вам в любом сочетании (бубна всегда козырь, первый отбой 5
Карты Таро 2.4.7 для Android
Карты Таро - это один из самых древних и загадочных инструментов для предсказания судьбы, самопознания и получения ответов на интересующие вопросы
Дурак 2.3 для Android
Дурак - неплохая реализация популярной карточной игры для Android-смартфонов и планшетов
Пасьянс Косынка 1.3.6 для Android
Пасьянс Косынка - классический пасьянс Косынка (Klondike Solitaire) для Android-смартфонов и планшетов, в котором необходимо разложить карты по мастям в порядке от