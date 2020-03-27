ГВИНТ: Ведьмак. Карточная игра - коллекционная карточная игра по снискавшему мировую известность "Ведьмаку", в которой игрока ожидают динамичные и захватывающие сражения. Используйте в бою Геральта, Йеннифэр и других знакомых персонажей из вселенной "Ведьмака", а заклинания и особые способности смогут переломить ход битвы в любую минуту. Доступны как классические поединки, так и сезонные матчи, а также сражения на арене.

Чтобы выиграть раунд, надо набрать больше очков, чем соперник, а для победы, нужно выиграть два раунда из трёх. В начале матча у вас в руке десять карт из колоды, и любую из них можно выложить на поле.

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