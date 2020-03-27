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ГВИНТ: Ведьмак. Карточная игра для Android

ГВИНТ: Ведьмак. Карточная игра 5.2.9 для Android

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Описание ГВИНТ: Ведьмак. Карточная игра 5.2.9 для AndroidОписание   Скачать ГВИНТ: Ведьмак. Карточная игра 5.2.9 для AndroidСКАЧАТЬ (69,77 Мб) Скриншоты ГВИНТ: Ведьмак. Карточная игра 5.2.9 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика ГВИНТ: Ведьмак. Карточная игра 5.2.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о ГВИНТ: Ведьмак. Карточная игра 5.2.9 для AndroidОтзывы (0)  
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ГВИНТ: Ведьмак. Карточная игра - коллекционная карточная игра по снискавшему мировую известность "Ведьмаку", в которой игрока ожидают динамичные и захватывающие сражения. Используйте в бою Геральта, Йеннифэр и других знакомых персонажей из вселенной "Ведьмака", а заклинания и особые способности смогут переломить ход битвы в любую минуту. Доступны как классические поединки, так и сезонные матчи, а также сражения на арене.

Чтобы выиграть раунд, надо набрать больше очков, чем соперник, а для победы, нужно выиграть два раунда из трёх. В начале матча у вас в руке десять карт из колоды, и любую из них можно выложить на поле.

Возможности:

  • Интересная и честная система развития — просто собирайте карты, составляйте колоды и играйте.
  • Отличные визуальные эффекты и прекрасные иллюстрации.
  • Уникальный игровой процесс, разделенный на раунды, откроет перед игроком целый мир стратегических возможностей.
  • Несколько захватывающих режимов - быстрый матч, игра по сети или сражение на арене.
ГВИНТ: Ведьмак. Карточная игра
ГВИНТ: Ведьмак. Карточная игра
ГВИНТ: Ведьмак. Карточная игра
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыКарточные - Стратегии
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