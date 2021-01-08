Fallout Shelter для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.14.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Bethesda Softworks LLC
|Категория:
|Стратегии
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 556 | Статистика
|Размер:
|38,35 Мб
|СКАЧАТЬ
Fallout Shelter - постапокалиптический градостроительный симулятор, в котором игроку предстоит взять на себя ответственность за судьбы горстки людей, выживших после ядерной войны.
Последнее пристанище для этих несчастных - подземный бункер, и задача пользователя сделать так, чтобы остатки человечества не угасли в недрах земли. Обеспечивайте колонию самым необходимым, постепенно расширяясь и увеличивая численность населения и качество их жизни.
Стройте жилые комнаты, котельные, хранилища, столовые, энергетические установки и лифты, разблокируйте новые блоки и модули, защищайтесь от радиации и монстров, производите защитное снаряжение и оружие, исследуйте новые территории, совершая вылазки на поверхность.
При этом необходимо грамотно распределять колонистов по рабочим местам, поскольку у каждого из них есть набор характеристик и соответственно есть сильные и слабые стороны, поэтому очень важно правильно применить его умения. Также не следует игнорировать настроения поселенцев, вовремя реагируя на их эмоциональное состояние.
Fallout Shelter придется по вкусу как любителям жанра строительных симуляторов, так и фанатам популярной игры Fallout.
- Рождественский релиз
Plague Inc. – это стратегия, где вы создаете новую болезнь для уничтожения всего населения на...
Игра перенесет вас в волшебный мир мечей и магии. Она совмещает жанры пошаговой стратегии...
Toy Defense - увлекательная стратегия в жанре "Tower Defense" для мобильных устройств на базе Android,...
Angry Birds Epic 3.0.27463.4821
Angry Birds Epic – злые птички становятся занятной пошаговой RPG, в которой герои Ред, Чак и Бомб на...
Захватывающая пошаговая игра-головоломка для Android, в которой ваша задача помочь главному...
Стройте свой город и пройдите все этапы развития человеческой истории - от каменного века...
Отзывы о программе Fallout Shelter
Rinault про Fallout Shelter 1.14.2 [07-01-2021]
Хорошая игра, но без минусов не обошлось. Например нужно в ручную перетаскивать жителей на битву с рейнджерами и радтараканами. Лучше добавить кнопку, типа нажал и они пошли сами.
| | Ответить
Анастасия про Fallout Shelter 1.6 для Android [17-07-2016]
После обновления 1.6 вылетает. А сейчас вообще не грузится. Ищу версию 1.5
2 | 2 | Ответить
Вова Попов про Fallout Shelter 1.5 для Android [04-05-2016]
КОТ попробуй найти на другом сайте с кешем и установить начало кеш а потом игру и зайди должно получится
2 | 2 | Ответить
Илья про Fallout Shelter 1.5 для Android [23-04-2016]
Какое то сырое дерьмо а не патч,скачал установил жму играть секунду грузит черный экран и будто сворачивает игру. 1.5 калл в общем.
2 | 2 | Ответить
кот про Fallout Shelter 1.4 для Android [07-03-2016]
Игра вообще не грузит. Пишет что нужны какието ресурсы попыталась найти кэш и не получилось а так хотелось
2 | 2 | Ответить