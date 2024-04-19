TonPotato для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|для Android, iOS | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|TonPotato
|Категории:
|Стратегии - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1 Мб
|СКАЧАТЬ
TonPotato - игра в телеграме, которая запускается телеграм ботом. Основной смысл игры - Вы покупаете грядки на которых выращиваете картошку. Урожай картошки (HARVEST) можно собирать каждые 3 часа и потом продавать на рынке по рыночным ценам. Заработанные деньги можно выводить в экосистему TON (которую затем легко обменять на деньги и вывести себе на карту).
Первые грядки необходимо покупать за монеты TON, на момент пресейла 1 грядка стоила от 1 до 3 TON. После первого урожая вы можете потратить выращенную картошку на покупку новых грядок и тем самым увеличить потенциальный доход или продать картошку за деньги если не хотите увеличивать число грядок.
Старайтесь пригласить в игру как можно больше друзей и знакомых потому что каждая купленная другом грядка появится так же и у вас. Т.е. если приглашенный в игру по вашей ссылке купит 10 грядок - ровно на столько же увеличется и ваше число грядок.
Для начала игры необходимо нажать на кнопку "GROW" и подключить используемый вами TON кошелек.
1 куст стоит 3 монеты TON, так же 1 куст можно купить за 720 картошек, поэтому вам гораздо выгоднее купить в игре картошку и обменять ее на куст чем покупать куст за криптовалюту.
Успехов! Запускайте игру и начинайте зарабатывать!
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Admin
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