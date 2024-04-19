TonPotato - игра в телеграме, которая запускается телеграм ботом. Основной смысл игры - Вы покупаете грядки на которых выращиваете картошку. Урожай картошки (HARVEST) можно собирать каждые 3 часа и потом продавать на рынке по рыночным ценам. Заработанные деньги можно выводить в экосистему TON (которую затем легко обменять на деньги и вывести себе на карту).



Первые грядки необходимо покупать за монеты TON, на момент пресейла 1 грядка стоила от 1 до 3 TON. После первого урожая вы можете потратить выращенную картошку на покупку новых грядок и тем самым увеличить потенциальный доход или продать картошку за деньги если не хотите увеличивать число грядок.

Старайтесь пригласить в игру как можно больше друзей и знакомых потому что каждая купленная другом грядка появится так же и у вас. Т.е. если приглашенный в игру по вашей ссылке купит 10 грядок - ровно на столько же увеличется и ваше число грядок.



Для начала игры необходимо нажать на кнопку "GROW" и подключить используемый вами TON кошелек.

1 куст стоит 3 монеты TON, так же 1 куст можно купить за 720 картошек, поэтому вам гораздо выгоднее купить в игре картошку и обменять ее на куст чем покупать куст за криптовалюту.

Первая продажа выращенной картошки осуществлена! Продали 1 000 картошек за 1.51 TON. Скриншот прихода денег приложены к программе.

Успехов! Запускайте игру и начинайте зарабатывать!