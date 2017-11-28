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Naval Storm TD для Android

Naval Storm TD 0.8.8 для Android

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Описание Naval Storm TD 0.8.8 для AndroidОписание   Скачать Naval Storm TD 0.8.8 для AndroidСКАЧАТЬ (94,54 Мб) Скриншоты Naval Storm TD 0.8.8 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Naval Storm TD 0.8.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Naval Storm TD 0.8.8 для AndroidОтзывы (0)  
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Naval Storm TD – классическая стратегия в стиле Tower Defense перенесет вас на красочное побережье океана.

Вашу базу будут атаковать подводные лодки, вертолеты, катера, корабли, тяжелые бронированные крейсеры и другие враги. Вы же, сможете им противопоставить пулеметные турели, мины, торпеды и т.д. Каждую установку можно улучшать, но для этого потребуется достичь определенного уровня.

Тщательно продумайте расстановку орудий с учетом особенностей противников. Так, с легкими катерами вполне могут справиться спаренные пулеметы, тогда как для бронированных лодок нужно запастись торпедами и минами.  

Игра выгодно отличается от конкурентов красочной морской тематикой, красивыми пейзажами и большим выбором оборонительного вооружения для отражения волн противников. 

Скриншоты Naval Storm TD:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии
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