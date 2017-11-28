Naval Storm TD – классическая стратегия в стиле Tower Defense перенесет вас на красочное побережье океана.

Вашу базу будут атаковать подводные лодки, вертолеты, катера, корабли, тяжелые бронированные крейсеры и другие враги. Вы же, сможете им противопоставить пулеметные турели, мины, торпеды и т.д. Каждую установку можно улучшать, но для этого потребуется достичь определенного уровня.

Тщательно продумайте расстановку орудий с учетом особенностей противников. Так, с легкими катерами вполне могут справиться спаренные пулеметы, тогда как для бронированных лодок нужно запастись торпедами и минами.

Игра выгодно отличается от конкурентов красочной морской тематикой, красивыми пейзажами и большим выбором оборонительного вооружения для отражения волн противников.