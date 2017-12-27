Tingly — простое и интуитивное приложение, с помощью которого вы создадите симпатичный видеоролик в несколько касаний.

Идеально для путешественников, молодых родителей и всех, кто хочет делиться с друзьями своими моментами "здесь и сейчас", создавая видеоролики на ходу, быстро и без особых усилий.

Пользоваться приложением очень просто:

Скомбинируйте лучшие моменты из нескольких видео в один клип с плавными переходами между кадрами;

Добавьте музыку, заставки, подписи, даты и геометки;

Отметьте в видео друзей из Facebook;

Поделитесь своим произведением с друзьями в Instagram, Facebook или других социальных сетях и собирайте "лайки"!

Только вы сами решаете, какие кадры войдут в ролик. Для этого вам не понадобится "колдовать" над каждым файлом, вырезая нужные фрагменты вручную.

Приложение делает часть работы за вас: разбивает видео на короткие отрезки, показывает их вам и предлагает проставить "галочки" на самых интересных кадрах прямо во время просмотра.

Также присутствует автоматический подбор музыки из вашей музыкальной библиотеки, автоматическое добавление подписей о месте и дате съемок и тематическое оформление.