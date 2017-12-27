musical.ly 6.3.7 для iPhone, iPad
Отличное приложение для iPhone и iPad, которое позволяет создавать короткие ролики, где пользователи добавляют к своим видеоселфи всевозможные музыкальные треки,
Replay 4.5 для iPhone, iPad
Replay - один из самых лучших видеоредакторов для iOS-устройств, с помощью которого можно создавать потрясающие видеоролики собственного производства прямо на Вашем
Slidely Show 3.4.0 для iPhone
Slidely Show - отличное бесплатное приложение для iPhone, с помощью которого легко и удобно создать свой собственный минифильм из имеющихся изображений, аудиозаписей
Lomotif 2.3.4 для iPhone, iPad
Простой в использовании видео редактор для iOS-устройств, с помощью которого можно быстро обрезать ненужные части видеороликов, добавлять аудиодорожки или
Splice 3.5.3 для iPhone, iPad
Простой и удобный в эксплуатации видеоредактор, который сочетает в себе впечатляющие возможности инструмента редактирования для настольных компьютеров с быстротой
WeVideo 4.3 для iPhone
WeVideo - простой в использовании видеоредактор для iOS, позволяющий объединять и резать видео, добавлять видеоэффекты, аудио, текст и изображения