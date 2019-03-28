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Tingly для iOS

Tingly 1.14.8 для iPhone, iPad

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Описание Tingly 1.14.8 для iPhone, iPadОписание   Скачать Tingly 1.14.8 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (89.46 Мб) Скриншоты Tingly 1.14.8 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Tingly 1.14.8 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Tingly 1.14.8 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Tingly — простое и интуитивное приложение, с помощью которого вы создадите симпатичный видеоролик в несколько касаний.

Идеально для путешественников, молодых родителей и всех, кто хочет делиться с друзьями своими моментами "здесь и сейчас", создавая видеоролики на ходу, быстро и без особых усилий.

Пользоваться приложением очень просто:

  • Скомбинируйте лучшие моменты из нескольких видео в один клип с плавными переходами между кадрами;
  • Добавьте музыку, заставки, подписи, даты и геометки;
  • Отметьте в видео друзей из Facebook;
  • Поделитесь своим произведением с друзьями в Instagram, Facebook или других социальных сетях и собирайте "лайки"!

Только вы сами решаете, какие кадры войдут в ролик. Для этого вам не понадобится "колдовать" над каждым файлом, вырезая нужные фрагменты вручную.

Приложение делает часть работы за вас: разбивает видео на короткие отрезки, показывает их вам и предлагает проставить "галочки" на самых интересных кадрах прямо во время просмотра.

Также присутствует автоматический подбор музыки из вашей музыкальной библиотеки, автоматическое добавление подписей о месте и дате съемок и тематическое оформление.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Tingly
Tingly
Tingly
Tingly
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 39
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе Tingly

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