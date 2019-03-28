InShot 1.34.2 для iPhone, iPad
Редактор фото и видео для iOS-устройств, который предлагает обширный набор всевозможных инструментов, включая анимированные смайлики и добавление текста, изменение
VideoShow 4.6.5 для iPhone, iPad
Всё-в-одном видео редактор для тех пользователей, которые нуждаются в хорошем инструменте для создания видео на своем iPhone, iPad и iPod touch. Присутствует более
Quik 5.0.3 для iOS
Quik - мощная программа, с помощью которой вы сможете создать собственное видео всего за несколько нажатий. Простая в использовании и всем необходимым функционалом,
musical.ly 10.6.0 для iPhone, iPad
Отличное приложение для iPhone и iPad, которое позволяет создавать короткие ролики, где пользователи добавляют к своим видеоселфи всевозможные музыкальные треки,
Tingly 1.14.7 для iPhone, iPad
Простое в использовании iOS-приложение, которое позволяет делать видеоклипы на мобильном устройстве так же просто, как выкладывать фотографии в Instagram.
Lomotif 2.4.16 для iPhone, iPad
Простой в использовании видео редактор для iOS-устройств, с помощью которого можно быстро обрезать ненужные части видеороликов, добавлять аудиодорожки или