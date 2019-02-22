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Movavi Clips для iOS

Movavi Clips 3.5.0 для iPhone, iPad

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Описание Movavi Clips 3.5.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Movavi Clips 3.5.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (104.38 Мб) Скриншоты Movavi Clips 3.5.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Movavi Clips 3.5.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Movavi Clips 3.5.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Movavi Clips - бесплатное мобильное приложение, которое позволяет создавать крутое видео и легко делать видеомонтаж: обрезать, склеивать, объединять, обрабатывать, добавлять переходы, музыку, текст, стикеры.

Все необходимые функции редактора для обработки видео понятны даже новичку. Присутствует возможность нарезать видео с точностью до кадра, отсутствуют ограничения видео по времени и объему.

Основные возможности:

  • точный покадровый монтаж по удобной временной шкале;
  • нарезка видео и легкое удаление ненужных клипов;
  • наложение музыки;
  • функция предварительного просмотра;
  • быстрое соединение, перестановка кусочков видеозаписи в любом порядке и создание интересных видеофильмов;
  • создание переходов между видеозаписями;
  • создание более насыщенной картинки;
  • ускорение или замедление видео;
  • вставка текста – выбор шрифта, размера, цвета и расположение в кадре;
  • добавление ярких и красивых стикеров в клип;
  • дублирование интересных кадров и их склейка;
  • поворот видео, чтобы исправить неудачную съемку или сделать смешной ролик вверх тормашками;
  • возможность поделиться видеороликом прямо из приложения в соцсетях.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Movavi Clips:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 220
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе Movavi Clips

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