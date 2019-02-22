InShot 1.34.2 для iPhone, iPad
Редактор фото и видео для iOS-устройств, который предлагает обширный набор всевозможных инструментов, включая анимированные смайлики и добавление текста, изменение
VideoShow 4.5.9 для iPhone, iPad
Всё-в-одном видео редактор для тех пользователей, которые нуждаются в хорошем инструменте для создания видео на своем iPhone, iPad и iPod touch. Присутствует более
Movavi Clips 3.4.0 для iPhone, iPad
Портативная киностудия, предоставляющая возможность объединить все функции, которые помогут в создании по-настоящему крутых клипов и фильмов для YouTube, различных
musical.ly 10.0.0 для iPhone, iPad
Отличное приложение для iPhone и iPad, которое позволяет создавать короткие ролики, где пользователи добавляют к своим видеоселфи всевозможные музыкальные треки,
No Crop 3.1.9 для iPhone, iPad
Отличный инструмент для публикации полных (не обрезанных) фотографий и видео роликов в Instagram. Присутствует огромное количество разнообразных фильтров и
Motion Stills 2.0.2 для iPhone, iPad
Приложение для мобильных iOS-устройств, которое позволяет добавить стабилизацию в фотографии, сделанные на iPhone, iPad и iPod touch. Превратите свои фотографии в