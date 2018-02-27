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Мой Говорящий Хэнк для Android

Мой Говорящий Хэнк 1.5.0.1479 для Android

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Описание Мой Говорящий Хэнк 1.5.0.1479 для AndroidОписание   Скачать Мой Говорящий Хэнк 1.5.0.1479 для AndroidСКАЧАТЬ (89,68 Мб) Скриншоты Мой Говорящий Хэнк 1.5.0.1479 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Мой Говорящий Хэнк 1.5.0.1479 для AndroidСтатистика   Отзывы о Мой Говорящий Хэнк 1.5.0.1479 для AndroidОтзывы (0)  
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Мой Говорящий Хэнк – компанию популярным говорящим котикам Тому и Анджеле составит забавный щенок Хэнк.

Хэнку нужна ваша забота и уход. Вовремя кормите питомца, водите его в санузел и укачивайте в уютном гамаке. 

Щенок живет в чудесном островном доме на Гавайях и ждет не дождется настоящих тропических приключений. Любимое занятие Хэнка – фотографировать диких и экзотических животных. Белые кролики, изящные фламинго, крутые хипхопотамы и другие животные обитают в различных уголках острова. Некоторые из них боятся щенка, тогда вам придется приманивать их с помощью игрушек и еды.

Хэнк традиционно умеет повторять сказанные вами фразы забавным голосом, может дурачиться и всячески вас развлекать.

Скриншоты Мой Говорящий Хэнк:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
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