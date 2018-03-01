Python Pref (PyPref) для Windows

Python Pref (PyPref) 2.1

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Описание Python Pref (PyPref) 2.1Описание   Скачать Python Pref (PyPref) 2.1СКАЧАТЬ (5,03 Мб) Скриншоты Python Pref (PyPref) 2.1Скриншоты (3)   Статистика Python Pref (PyPref) 2.1Статистика   Отзывы о Python Pref (PyPref) 2.1Отзывы (0)  
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Python Pref (PyPref) - это вариант карточной игры преферанс, написанный на языке программирования Python. Одно время Python Pref (PyPref) существовал только в версии для смартфонов под управлением Symbian OS. Теперь эта версия игры доступна также на устройствах, где установлен Python с графической средой Tkinter. Это могут быть как персональные компьютеры, так и различные КПК c процессором ARM-архитектуры, на которых установлена одна из операционных систем на базе Windows CE от Microsoft (PocketPC, Windows Mobile и т. п.).

Игра поддерживает QVGA и VGA разрешения экранов (или размеры окон) и две ориентации игрового стола: книжную и альбомную.

Программа позволяет играть в сочинку, ленинградку и ростовку, а также настраивать общераспространенные конвенции игры. Исходный код программы основан на алгоритмах kpref Азарного И. В. и OpenPref.

Что нового в Python Pref (PyPref) 2.1?
  • В версии 2.1 было исправлено несколько критических ошибок (не связанных с алгоритмом принятия решений AI),с перечнем которых можно ознакомиться в файле ReadMe внутри папки программы.
Скриншоты Python Pref (PyPref):

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 5
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКарточные
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