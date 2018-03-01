Python Pref (PyPref) - это вариант карточной игры преферанс, написанный на языке программирования Python. Одно время Python Pref (PyPref) существовал только в версии для смартфонов под управлением Symbian OS. Теперь эта версия игры доступна также на устройствах, где установлен Python с графической средой Tkinter. Это могут быть как персональные компьютеры, так и различные КПК c процессором ARM-архитектуры, на которых установлена одна из операционных систем на базе Windows CE от Microsoft (PocketPC, Windows Mobile и т. п.).

Игра поддерживает QVGA и VGA разрешения экранов (или размеры окон) и две ориентации игрового стола: книжную и альбомную.

Программа позволяет играть в сочинку, ленинградку и ростовку, а также настраивать общераспространенные конвенции игры. Исходный код программы основан на алгоритмах kpref Азарного И. В. и OpenPref.