Пасьянс "Паук" - классика не стареющая со временем. Легендарный пасьянс от компании Microsoft, который с теплотой вспомнят все олдфаги, и который по умолчанию входил в комплект всех "старых" версий ОС Windows.

Классические звуки и анимация, интерфейс и "рубашки" карт - в общем это именно тот самый старый, добрый Spider. Сколько офисных работников (и не только их), убивали свое рабочее время за этой увлекательной карточной игрой? Уж и не сосчитать;)

Наверно сложно найти человека, который бы не знал правила этой игры. Но если вдруг такие и найдутся, то правила очень просты - игроку необходимо удалить все карты из десяти столбцов за наименьшее количество ходов, перекладывая их из одного столбца в другой, пока не образуется стопка карт одной масти от короля до туза. Полностью укомплектованная стопка автоматически удаляется.

Присутствует три уровня сложности, отображение допустимых ходов, просмотр статистики, встроенная справка и пр. В настройках можно включить отображение анимации при сдаче карт, подтвердить воспроизведение звуковых эффектов и пр. Присутствует возможность сохранить игру и продолжить ее позднее.