Классический, очень популярный пасьянс Косынка — любимое занятие офисных работников во время перерыва. Залог успеха в этом пасьянсе — правильная тактика. Так как оставшиеся в колоде карты можно достать в любое время, то в первую очередь необходимо сконцентрироваться на разборке и открытии карт в столбцах, и если Вам удастся решить эту задачу, то считайте, что пасьянс сошелся!

Цель игры - разложить карты по мастям в порядке от туза до короля в четыре стопки. В каждую из стопок сначала кладется туз, затем двойка, тройка и так до короля. Разрешено перекладывать одну карту или стопку (карты расположены по убыванию, причем цвет соседних карт разный). Игра не только развивает мышление, но и тренирует внимательность и позволяет скоротать свободное время отдыхая от работы.