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Пасьянс Косынка для Windows

Пасьянс Косынка 1.0

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Описание Пасьянс Косынка 1.0Описание   Скачать Пасьянс Косынка 1.0СКАЧАТЬ (6,75 Мб) Скриншоты Пасьянс Косынка 1.0Скриншоты (2)   Статистика Пасьянс Косынка 1.0Статистика   Отзывы о Пасьянс Косынка 1.0Отзывы (0)  
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Классический, очень популярный пасьянс Косынка — любимое занятие офисных работников во время перерыва. Залог успеха в этом пасьянсе — правильная тактика. Так как оставшиеся в колоде карты можно достать в любое время, то в первую очередь необходимо сконцентрироваться на разборке и открытии карт в столбцах, и если Вам удастся решить эту задачу, то считайте, что пасьянс сошелся!

Цель игры - разложить карты по мастям в порядке от туза до короля в четыре стопки. В каждую из стопок сначала кладется туз, затем двойка, тройка и так до короля. Разрешено перекладывать одну карту или стопку (карты расположены по убыванию, причем цвет соседних карт разный). Игра не только развивает мышление, но и тренирует внимательность и позволяет скоротать свободное время отдыхая от работы.

Пасьянс Косынка
Пасьянс Косынка
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКарточные
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