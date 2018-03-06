ePochta SMS для Windows

ePochta SMS 6.10

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Описание ePochta SMS 6.10Описание   Скачать ePochta SMS 6.10СКАЧАТЬ (3,64 Мб) Скриншоты ePochta SMS 6.10Скриншоты (7)   Статистика ePochta SMS 6.10Статистика   Отзывы о ePochta SMS 6.10Отзывы (0)  
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ePochta SMS - лучшая программа для СМС рассылки с ПК. Это многофункциональное и доступное каждому программное обеспечениие для быстрой отправки как единичных, так и массовых СМС рассылок через Интернет.

  • Программа отправляет СМС сообщения через SMS-шлюз сервиса, что позволяет автоматизировать процесс рассылки и осуществлять ее интеграцию в любой проект;
  • Вы оплачиваете только отправку СМС по тарифам сервиса. Сама программа бесплатна;
  • Это надежный способ организовать массовую рассылку сообщений при минимальных усилиях с вашей стороны;
  • Простой и удобный интерфейс;
  • Легкость установки и настройки: достаточно ввести ваш логин и пароль в системе ePochta SMS и через мгновение вы сможете отправлять сообщения;
  • Гибкая система управления приложением.

Данную программу нельзя использовать в противозаконных целях или для рассылки нежелательной корреспонденции спама пользователям. Пожалуйста, используйте систему только для цивилизованного смс-маркетинга.

Быстродействие отправки СМС кампаний любого объема является отличительной чертой ePochta SMS. Благодаря множеству каналов отправки, сообщения отправляются со скоростью 200 - 500 СМС/сек. Более того, вы имеете возможность осуществлять моментальные доставки СМС - в пределах 3 секунд.

Что нового в ePochta SMS 6.10?
  • возможность выбора канала для украинских и российских операторов
  • автоматический предварительный просчет стоимости СМС
Скриншоты ePochta SMS:

Статус программы Демо версия
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРассылка
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