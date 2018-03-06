NI Mail Agent 4.8.20.86
NI Mail Agent - программа для массовой рассылки почты с поддержкой socks-прокси и шаблонов автозамены текста. Можно рассылать как обычные письма, так и письма в
Mail Sender 3
Mail Sender - небольшая программа для отправки почты с подменой обратного адреса
Advanced Email Extractor 3.1.7234
Advanced Email Extractor предназначена для извлечения адресов электронной почты с веб-страниц в Интернет (по протоколам HTTP и HTTPS), из текстовых файлов и из
AMS Enterprise 2.99.10 (build 1300)
AMS Enterprise - мощнейшая программа для массовой e-mail рассылки. Весь необходимый функционал для подготовки и проведения рассылок
FillDocuments 2.4.7 (от 22.06.2016)
FillDocuments - надстройка, которая предназначена для формирования (подготовки) документов по шаблонам, с заполнением созданных файлов данными из текущей книги
SendingMail 1.1.0
SendingMail - программа для анонимной отправки сообщений на электронную почту