ePochta SMS - лучшая программа для СМС рассылки с ПК. Это многофункциональное и доступное каждому программное обеспечениие для быстрой отправки как единичных, так и массовых СМС рассылок через Интернет.

Программа отправляет СМС сообщения через SMS-шлюз сервиса, что позволяет автоматизировать процесс рассылки и осуществлять ее интеграцию в любой проект;

Вы оплачиваете только отправку СМС по тарифам сервиса. Сама программа бесплатна;

Это надежный способ организовать массовую рассылку сообщений при минимальных усилиях с вашей стороны;

Простой и удобный интерфейс;

Легкость установки и настройки: достаточно ввести ваш логин и пароль в системе ePochta SMS и через мгновение вы сможете отправлять сообщения;

Гибкая система управления приложением.

Данную программу нельзя использовать в противозаконных целях или для рассылки нежелательной корреспонденции спама пользователям. Пожалуйста, используйте систему только для цивилизованного смс-маркетинга.

Быстродействие отправки СМС кампаний любого объема является отличительной чертой ePochta SMS. Благодаря множеству каналов отправки, сообщения отправляются со скоростью 200 - 500 СМС/сек. Более того, вы имеете возможность осуществлять моментальные доставки СМС - в пределах 3 секунд.