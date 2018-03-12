Universal Math Solver - универсальный математический решатель, с помощью которого можно быстро и легко решить практически любые задания (5кл-I курс, ЕГЭ и ГИА). Приложение позволяет решать уравнения, неравенства, упрощенные выражения, матрицы, числовые тригонометрические выражения, дифференциалы, умеет работать с комплексными числами и системами уравнений. Присутствует встроенный калькулятор.
Ключевые особенности:
Решение заданий школьными методами так, как это требует учитель.
Помогает решить домашние задания - решает те примеры, которые вы вводите.
Работает как репетитор, он может сгенерировать пример, подобный введенному.
Содержит коллекцию примеров по всем представленным темам математики.
Позволяет проверить свое решение и ответ, сравнивая с его решением и ответом.
Дружественный и интуитивно понятный интерфейс.
Решает задачи ЕГЭ и ГИА.
Возможность распечатать свои подробные решения.
Генерирует варианты контрольной работы по составленному вами образцу.
Возможность составить собственные примеры.
Содержит базу примеров, отсортированных по теме и сложности.