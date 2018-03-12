Universal Math Solver для Windows

Universal Math Solver 10.0.3.2

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Описание Universal Math Solver 10.0.3.2Описание   Скачать Universal Math Solver 10.0.3.2СКАЧАТЬ (12,95 Мб) Скриншоты Universal Math Solver 10.0.3.2Скриншоты (10)   Статистика Universal Math Solver 10.0.3.2Статистика   Отзывы о Universal Math Solver 10.0.3.2Отзывы (0)  
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Universal Math Solver - универсальный математический решатель, с помощью которого можно быстро и легко решить практически любые задания (5кл-I курс, ЕГЭ и ГИА). Приложение позволяет решать уравнения, неравенства, упрощенные выражения, матрицы, числовые тригонометрические выражения, дифференциалы, умеет работать с комплексными числами и системами уравнений. Присутствует встроенный калькулятор.

Ключевые особенности:

  • Решение заданий школьными методами так, как это требует учитель.
  • Помогает решить домашние задания - решает те примеры, которые вы вводите.
  • Работает как репетитор, он может сгенерировать пример, подобный введенному.
  • Содержит коллекцию примеров по всем представленным темам математики.
  • Позволяет проверить свое решение и ответ, сравнивая с его решением и ответом.
  • Дружественный и интуитивно понятный интерфейс.
  • Решает задачи ЕГЭ и ГИА.
  • Возможность распечатать свои подробные решения.
  • Генерирует варианты контрольной работы по составленному вами образцу.
  • Возможность составить собственные примеры.
  • Содержит базу примеров, отсортированных по теме и сложности.
  • Объяснение решения примеров.
  • Поиск опечаток в задачниках.
Скриншоты Universal Math Solver:

Статус программы Демо версия | Цена: от $9.99
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
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Категории программыМатематика
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