Maxima для Windows

Maxima 5.43.2

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Описание Maxima 5.43.2Описание   Скачать Maxima 5.43.2СКАЧАТЬ (119,38 Мб) Скриншоты Maxima 5.43.2Скриншоты (4)   Статистика Maxima 5.43.2Статистика   Отзывы о Maxima 5.43.2Отзывы (4)  
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3.63 из 5, всего оценок - 19
  • Рейтинг программы - 3.63 из 5
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Maxima - свободная система компьютерной алгебры для работы с символьными и численными выражениями, включающая в себя инструменты для дифференцирования, интегрирования, разложения в ряд, преобразования Лапласа, решения обыкновенных дифференциальных уравнений, систем линейных уравнений, многочленов, множеств, векторов, матриц и тензоров.

Программа позволяет производить численные расчеты высокой точности, используя точные дроби, целые числа и числа с плавающей точкой произвольной точности, а также строить 2-х и 3-х мерных графиков функций и статистических данных.

Maxima
Maxima
Maxima
Maxima
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 16 746
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМатематика
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Отзывы о программе Maxima

Михаил про Maxima 5.41.0 [27-02-2018]

А как запустить-то?
3 | 11 | Ответить

Вася про Maxima 5.36.1 [26-10-2015]

Фигня
2 | 6 | Ответить

Nikita про Maxima 5.36.1 [08-10-2015]

за прогу оценка 4/5
за скачивание -1.5/5
2 | 2 | Ответить

Константин про Maxima 5.23.2 [27-11-2011]

Отличная программа в помощь математикам, что работникам, что студентам, что даже школьникам, да еще и бесплатная. Мне понравилась.
3 | 2 | Ответить

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