Maxima - свободная система компьютерной алгебры для работы с символьными и численными выражениями, включающая в себя инструменты для дифференцирования, интегрирования, разложения в ряд, преобразования Лапласа, решения обыкновенных дифференциальных уравнений, систем линейных уравнений, многочленов, множеств, векторов, матриц и тензоров.

Программа позволяет производить численные расчеты высокой точности, используя точные дроби, целые числа и числа с плавающей точкой произвольной точности, а также строить 2-х и 3-х мерных графиков функций и статистических данных.