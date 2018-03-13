ePochta Verifier - проверка e-mail адресов на существование. Благодаря трехступенчатому типу проверки, программа позволяет отсеять максимальное число несуществующих e-mail адресов, а также не допустить удаления реально существующих. Таким образом, в зависимости от размера e-mail списка и характеристик вашего компьютера можно выбрать оптимальный режим работы.

Достоинства программы ePochta Verifier:

Три установленных шага:

Благодаря трехступенчатому типу проверки, программа позволяет отсеять максимальное число несуществующих e-mail адресов, а также не допустить удаления реально существующих. Таким образом, в зависимости от размера e-mail списка и характеристик вашего компьютера можно выбрать оптимальный режим работы.

В процессе проверки ведется детальный журнал проверки, где приведены все шаги выполняемые программой. А каждому e-mail адресу присваивается определенный статус. В результате пользователь может сохранить адреса с необходимым ему статусом.

Качественная трехступенчатая проверка адресов

Программой предусмотрена трехступенчатая проверка адресов для более качественной проверки. Каждый шаг может быть выделен как составляющая часть, то есть этап единой проверки, так и выбран способом проверки. Проверка синтаксиса — программа проверяет e-mail адреса списка на соответствие стандартным правилам написания. Проверка доменов — программа проверяет все домены на существование, в случае некорректности домена, электронный адрес существовать не будет. Проверка e-mail адресов — последний этап проверки. Программа ищет соответствующий домену SMTP-сервер и проверяет существование учетной записи пользователя на нем. Этот этап возможен если у вас открыт порт 25.

Программой предусмотрена трехступенчатая проверка адресов для более качественной проверки. Каждый шаг может быть выделен как составляющая часть, то есть этап единой проверки, так и выбран способом проверки.

В процессе проверки ведется детальный журнал проверки, где приведены все шаги выполняемые программой. А каждому e-mail адресу присваивается определенный статус. В результате пользователь может сохранить адреса с необходимым ему статусом.