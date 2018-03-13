ePochta Verifier для Windows

ePochta Verifier 9.42

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Описание ePochta Verifier 9.42Описание   Скачать ePochta Verifier 9.42СКАЧАТЬ (12,24 Мб) Скриншоты ePochta Verifier 9.42Скриншоты (1)   Статистика ePochta Verifier 9.42Статистика   Отзывы о ePochta Verifier 9.42Отзывы (0)  
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ePochta Verifier - проверка e-mail адресов на существование. Благодаря трехступенчатому типу проверки, программа позволяет отсеять максимальное число несуществующих e-mail адресов, а также не допустить удаления реально существующих. Таким образом, в зависимости от размера e-mail списка и характеристик вашего компьютера можно выбрать оптимальный режим работы.

Достоинства программы ePochta Verifier:

Три установленных шага:

Благодаря трехступенчатому типу проверки, программа позволяет отсеять максимальное число несуществующих e-mail адресов, а также не допустить удаления реально существующих. Таким образом, в зависимости от размера e-mail списка и характеристик вашего компьютера можно выбрать оптимальный режим работы.

В процессе проверки ведется детальный журнал проверки, где приведены все шаги выполняемые программой. А каждому e-mail адресу присваивается определенный статус. В результате пользователь может сохранить адреса с необходимым ему статусом.

  • Качественная трехступенчатая проверка адресов
    Программой предусмотрена трехступенчатая проверка адресов для более качественной проверки. Каждый шаг может быть выделен как составляющая часть, то есть этап единой проверки, так и выбран способом проверки.
    • Проверка синтаксиса — программа проверяет e-mail адреса списка на соответствие стандартным правилам написания.
    • Проверка доменов — программа проверяет все домены на существование, в случае некорректности домена, электронный адрес существовать не будет.
    • Проверка e-mail адресов — последний этап проверки. Программа ищет соответствующий домену SMTP-сервер и проверяет существование учетной записи пользователя на нем. Этот этап возможен если у вас открыт порт 25.

В процессе проверки ведется детальный журнал проверки, где приведены все шаги выполняемые программой. А каждому e-mail адресу присваивается определенный статус. В результате пользователь может сохранить адреса с необходимым ему статусом. 

Что нового в ePochta Verifier 9.42?
  • добавлен дополнительный метод проверки Catch-All
  • обновлен и дополнен список шаблонов ответов
  • исправлена ошибка, когда явно выдуманные адреса, например @remax.net, показывались как существующие
Скриншоты ePochta Verifier:

Статус программы Демо версия | Цена: 2400 руб.
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыРассылка
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