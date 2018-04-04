WinUSB для Windows

WinUSB 3.6.1.1

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Описание WinUSB 3.6.1.1Описание   Скачать WinUSB 3.6.1.1СКАЧАТЬ (4,67 Мб) Скриншоты WinUSB 3.6.1.1Скриншоты (3)   Статистика WinUSB 3.6.1.1Статистика   Отзывы о WinUSB 3.6.1.1Отзывы (0)  
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WinUSB - бесплатный и простой в использовании инструмент, с помощью которого можно буквально в три клика создавать мультизагрузочные USB диски. Необходимо программе указать USB диск, выбрать дистрибутив Windows (поддерживаются ISO и DVD форматы), а также задайте файловую систему вашего USB-накопителя (в случае, если требуется осуществить его форматирование).

Можно выбрать любое количество дистрибутивов Windows для создания мультизагрузочного флеш-накопителя. После завершения процесса создания диска присутствует возможность добавить дополнительные дистрибутивы, повторив процесс с самого начала.

Особенности:

  • Простота в использовании.
  • Создание мультизагрузочных USB дисков.
  • Возможность включения в загрузочный диск сетевых драйверов.
  • Возможность создания загрузочного диска без необходимости  полного форматирования носителя.
  • Возможность управления всеми записанными на носитель дистрибутивами с помощью встроенного менеджера.
  • Поддержка BIOS и UEFI.

 

Скриншоты WinUSB:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыBoot менеджеры
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Отзывы о программе WinUSB

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