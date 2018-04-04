WinUSB - бесплатный и простой в использовании инструмент, с помощью которого можно буквально в три клика создавать мультизагрузочные USB диски. Необходимо программе указать USB диск, выбрать дистрибутив Windows (поддерживаются ISO и DVD форматы), а также задайте файловую систему вашего USB-накопителя (в случае, если требуется осуществить его форматирование).

Можно выбрать любое количество дистрибутивов Windows для создания мультизагрузочного флеш-накопителя. После завершения процесса создания диска присутствует возможность добавить дополнительные дистрибутивы, повторив процесс с самого начала.

Особенности: