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Almost a Hero для Android

Almost a Hero 2.0.3 для Android

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Описание Almost a Hero 2.0.3 для AndroidОписание   Скачать Almost a Hero 2.0.3 для AndroidСКАЧАТЬ (94,71 Мб) Скриншоты Almost a Hero 2.0.3 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Almost a Hero 2.0.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Almost a Hero 2.0.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Almost a Hero — ролевая игра-кликер, в которой одиннадцать безнадежных неудачников пытаются стать чуть менее безнадежными неудачниками. Некоторые говорят: неудачником родился — неудачником помрешь. Мы с ними не согласны.

Яркая индивидуальность и дурная голова: эту компанию явно ждут великие дела. Доблесть, благородство, просвещенность... Да, в мире есть масса красивых слов, которые не имеют к ним ровно никакого отношения. Этим неудачникам предстоит отправиться в опасное путешествие и стать почти героями. Или мертвецами. Пожалуй, скорее мертвецами.

Присоединяйся к десятерым неудачникам, которые мечтают стать героями древних земель. Помоги им разобраться, как развить боевые умения, как овладеть тайнами магии и каким концом меча тыкать в противника.

Almost a Hero — это многочисленные задания, секреты и настоящая тренировка для пальцев. Да, это кликер. И да, у тебя есть все необходимое, чтобы стать почти героем.

Скриншоты Almost a Hero:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыАркады и 2D
 Программа Almost a Hero отмечена редакцией SoftPortal.com
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