Almost a Hero — ролевая игра-кликер, в которой одиннадцать безнадежных неудачников пытаются стать чуть менее безнадежными неудачниками. Некоторые говорят: неудачником родился — неудачником помрешь. Мы с ними не согласны.

Яркая индивидуальность и дурная голова: эту компанию явно ждут великие дела. Доблесть, благородство, просвещенность... Да, в мире есть масса красивых слов, которые не имеют к ним ровно никакого отношения. Этим неудачникам предстоит отправиться в опасное путешествие и стать почти героями. Или мертвецами. Пожалуй, скорее мертвецами.

Присоединяйся к десятерым неудачникам, которые мечтают стать героями древних земель. Помоги им разобраться, как развить боевые умения, как овладеть тайнами магии и каким концом меча тыкать в противника.

Almost a Hero — это многочисленные задания, секреты и настоящая тренировка для пальцев. Да, это кликер. И да, у тебя есть все необходимое, чтобы стать почти героем.