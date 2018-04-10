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Плюшики для Android

Плюшики 1.2.3 для Android

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Описание Плюшики 1.2.3 для AndroidОписание   Скачать Плюшики 1.2.3 для AndroidСКАЧАТЬ (72,06 Мб) Скриншоты Плюшики 1.2.3 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Плюшики 1.2.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Плюшики 1.2.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Плюшики - сломя голову ворвись в удивительно веселое (и невероятно очаровательное) бесконечное 3D-приключение! Мановением пальца управляй своим хорошеньким Плюшиком и пролетай вместе с ним один уровень за другим. Уклоняйся от огня, проскальзывай вокруг льдин, катись мимо лазеров и беги от других опасных преград на своем пути.

Особенности:

  • Замечательная 3D-анимация вместе с доступным геймплеем, который так любят дети. Тем не менее, эта довольно стремительная экшен-аркада не даст расслабиться даже взрослым.
  • Уклоняйся от мерцающих льдин на экране, беги от огоньков и других опасностей, которые могут навредить твоему милому Плюшику.
  • Собирай Золото и открой еще как минимум 60 классных Плюшиков и найди самую привлекательную кроху.

Идеальная игра для детей (взрослые тоже не останутся равнодушными), которые любят популярные бесконечные раннеры и быстрый экшен.

Скриншоты Плюшики:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыАркады и 2D
 Программа Плюшики отмечена редакцией SoftPortal.com
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