PDF Candy Desktop для Windows

PDF Candy Desktop 2.0

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Описание PDF Candy Desktop 2.0Описание   Скачать PDF Candy Desktop 2.0СКАЧАТЬ (154,62 Мб) Скриншоты PDF Candy Desktop 2.0Скриншоты (6)   Статистика PDF Candy Desktop 2.0Статистика   Отзывы о PDF Candy Desktop 2.0Отзывы (0)  
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PDF Candy Desktop многофункциональная программа, предоставляющая широкий выбор инструментов для работы с PDF. С помощью данной программы пользователь может:

  • Конвертировать из PDF (поддерживаемые выходные форматы: DOC, DOCX, RTF, ODT, JPG, BMP, TIFF, GIF, EPS, WMF)
  • Конвертировать в PDF (поддерживаемые входные форматы: DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODT, ODS, ePub, MOBI, FB2, JPG, PNG, BMP, TIFF, HTML, HTM)
  • Сжать PDF
  • Конвертировать сканированный PDF в текст с использованием ОРС
  • Склеить PDF
  • Разбить PDF
  • Обрезать PDF
  • Повернуть PDF
  • Снять защиту с PDF
  • Защитить PDF паролем
  • Извлечь изображения или текст из PDF
  • Редактировать метаданные PDF

Большинство режимов поддерживает одновременную обработку множества файлов.

Скриншоты PDF Candy Desktop:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 1160 руб.
Ограничение в работе программы3 операции в бесплатной версии
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский, Русский, Вьетнамскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы - PDF - Документы
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Отзывы о программе PDF Candy Desktop

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