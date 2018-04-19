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PDF Candy Desktop 2.0
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PDF Candy Desktop многофункциональная программа, предоставляющая широкий выбор инструментов для работы с PDF. С помощью данной программы пользователь может:
- Конвертировать из PDF (поддерживаемые выходные форматы: DOC, DOCX, RTF, ODT, JPG, BMP, TIFF, GIF, EPS, WMF)
- Конвертировать в PDF (поддерживаемые входные форматы: DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODT, ODS, ePub, MOBI, FB2, JPG, PNG, BMP, TIFF, HTML, HTM)
- Сжать PDF
- Конвертировать сканированный PDF в текст с использованием ОРС
- Склеить PDF
- Разбить PDF
- Обрезать PDF
- Повернуть PDF
- Снять защиту с PDF
- Защитить PDF паролем
- Извлечь изображения или текст из PDF
- Редактировать метаданные PDF
Большинство режимов поддерживает одновременную обработку множества файлов.
|Скриншоты PDF Candy Desktop:
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