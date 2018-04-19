Foxit Phantom предназначен для просмотра, редактирования и создания PDF документов. Инструментарий приложения позволяет объединять/разделять PDF файлы,

Free PDF to Word Converter - простой в использовании инструмент для высококачественного преобразования файлов из формата PDF в DOC с сохранением всех графиков,

WinScan2PDF - небольшая портативная (не требующая инсталляции) программа для сканирования различных документов с помощью любого установленного сканера, и дальнейшего

Scan2PDF 1.7

Scan2PDF - небольшая программа, которая позволяет сканировать документы и изображения с последующим их сохранением в формате PDF. Также есть возможность

PDF-XChange Viewer 2.5.322.8

PDF-XChange Viewer - небольшая и полнофункциональная программа для просмотра файлов в формате PDF. Сочетает в себе огромный список возможностей, высокое качество и

FoxPDF Word to PDF Converter 3.0

FoxPDF Word to PDF Converter - программа для конвертации Word-файлов в PDF формат. Поддерживает преобразование документов Microsoft Word (DOC, DOCX) в векторные