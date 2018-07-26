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Sky Force Reloaded для Android

Sky Force Reloaded 1.82 для Android

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Описание Sky Force Reloaded 1.82 для AndroidОписание   Скачать Sky Force Reloaded 1.82 для AndroidСКАЧАТЬ (33,1 Мб) Скриншоты Sky Force Reloaded 1.82 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Sky Force Reloaded 1.82 для AndroidСтатистика   Отзывы о Sky Force Reloaded 1.82 для AndroidОтзывы (0)  
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Sky Force Reloaded – аркадная стрелялка с прокруткой, в которой вам предстоит на своем летательном аппарате уничтожать противников, уворачиваться от их ответного огня, собирать периодически выпадающие бонусы и спасать рабочих с поля битвы.

Вас ждет много много кровавых взрывов, испепеляющих лазеров, колоссальных боссов и множество самых разных самолетов. Непревзойденная игровая механика, система прогресса и внутриигровые коллекции увлекают самых искушенных.

Ключевые особенности:

  • 15 великолепных и увлекательных этапов с непростыми заданиями.
  • Гигантские и устрашающие боссы.
  • Различные режимы сложности – от обычного до кошмарного.
  • Рискуйте, спасая пропавших рабочих с поля битвы.
  • Соберите и испытайте 9 разных самолетов.
  • Соберите 30 труднодостижимых бонусных карт, чтобы добавить глубины своему геймплею.
  • Сотни обновлений оружия, щитов и другого снаряжения. Превратите свой самолет в летающий танк.
  • Выполните игровые задачи, чтобы разблокировать 8 механиков.
  • Установите место, где потерпели крушение ваши подбитые друзья и получайте награды за их спасение.
  • Участвуйте в еженедельных турнирах, сражаясь со своими друзьями на одном из 5 специальных бесконечных этапов.
  • Идеально отточенный геймлпей и сбалансированная сложность.
  • Профессиональная озвучка и шикарный электронный саундтрек.
Скриншоты Sky Force Reloaded:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыАркады и 2D
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