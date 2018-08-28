Password Cracker 4.27 Password Cracker - утилита для восстановления забытых паролей (в том числе и в Internet Explorer). Просто наводите курсор мыши на строку с паролем и вместо Advanced Archive Password Recovery 4.54.55 Advanced Archive Password Recovery - программа для восстановления потерянных паролей к архивам, созданным ARJ/WinARJ, ZIP/WinZIP, ACE/WinACE, RAR/WinRAR Advanced RAR Password Recovery 1.53 Advanced RAR Password Recovery (ARPR) - программа для восстановления потеряных паролей к RAR/WinRAR архивам. Она позволяет находить пароли к архивам, созданным RAR,

WebBrowserPassView 1.86 WebBrowserPassView - небольшая бесплатная утилита, которая представляет из себя удобный в использовании инструмент для восстановления забытых паролей для браузеров WirelessKeyView 2.05 WirelessKeyView - не требующая установки небольшая утилита, которая позволяет восстановить ключи беспроводных сетей (WEP/WPA), сохраненные службой Wireless Zero Active Password Changer 9.0.1 Простая в работе утилита, с помощью которой можно быстро и легко восстановить локальный администраторский или пользовательский пароль в ОС Windows. Присутствует