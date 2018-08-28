AppReadWriteCounter - небольшая бесплатная программа, которая после запуска позволяет пользователю просматривать список запущенных процессов в вашей системе, а также узнать число операций чтения/записи для каждого процесса в отдельности.

Утилита предоставляет массу полезной информации, как например версию продукта, наименование разработчика, количество считанных байт с момента запуска, текущую вычисленную скорость чтения/записи и так далее. В настройках можно изменять единицы измерения (байт, килобайт) и многое другое.