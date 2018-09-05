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Hungry Dragon для Android

Hungry Dragon 1.11 для Android

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Описание Hungry Dragon 1.11 для AndroidОписание   Скачать Hungry Dragon 1.11 для AndroidСКАЧАТЬ (40,81 Мб) Скриншоты Hungry Dragon 1.11 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Hungry Dragon 1.11 для AndroidСтатистика   Отзывы о Hungry Dragon 1.11 для AndroidОтзывы (0)  
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Hungry Dragon — динамичная и забавная аркада, в которой игроку предстоит управлять яростными и ненасытными огнедышащими драконами - летайте, сжигайте и проглатывайте все на своем пути! Вас ждет целое средневековое королевство, полное вкусной беспечной добычи!

Особенности игры:

  • Соберите коллекцию яростных огнедышащих драконов, каждый из которых неповторим.
  • Откройте крутые костюмы, чтобы быстрее летать, больше пожирать и жечь на полную.
  • Возьмите с собой невиданных питомцев, и ваша сила укуса и напор огненного дыхания возрастут.
  • Пожирайте жителей и другую добычу и повышайте свой уровень.
  • Исследуйте и разрушайте деревни, леса, пещеры, шахты и многое другое.
  • Пробивайте препятствия, чтобы добраться до новых областей и секретных мест.
  • Ешьте больше и набирайте очки: голодным драконам всегда мало!
  • Устройте барбекю в огромном открытом королевстве в эпичном 3D-формате.
  • Активируйте огненную лихорадку и задайте жару, испепелив все вокруг!
  • Приготовьте средневековое жаркое из птиц, солдат, троллей, ведьм и другой добычи.
Скриншоты Hungry Dragon:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
 Программа Hungry Dragon отмечена редакцией SoftPortal.com
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