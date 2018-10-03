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Игры Соробан для Android

Игры Соробан 1.3.3 для Android

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Описание Игры Соробан 1.3.3 для AndroidОписание   Скачать Игры Соробан 1.3.3 для AndroidСКАЧАТЬ (39,86 Мб) Скриншоты Игры Соробан 1.3.3 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Игры Соробан 1.3.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Игры Соробан 1.3.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Игры Соробан - интерактивная игра, тренирующая ментальный счёт или устный счёт. Основная цель игры помочь ребёнку использовать компьютерную игру с пользой для мозга, развивая и активизируя его работу.

Усовершенствованная ментальная арифметика Соробан, используемая в игре, направленна на синхронное развитие обоих полушарий детского мозга.

Выбирайте свою нагрузку, кормите суши Деда Соробан, танцуйте вместе с ним, получайте награды, соревнуйтесь с друзьями, проводите время с гаджетами с пользой для вашего мозга.

Приложение будет полезно:

  • детям, обучающимся в Школе устного счета Соробан
  • дошкольникам, стремящимся использовать гаджеты с пользой для развития
  • школьникам, желающим поддерживать в тонусе ум и интеллект
Скриншоты Игры Соробан:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыОбучающий софт
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