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Bouncemasters! для Android

Bouncemasters! 1.1.1 для Android

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Описание Bouncemasters! 1.1.1 для AndroidОписание   Скачать Bouncemasters! 1.1.1 для AndroidСКАЧАТЬ (68,79 Мб) Скриншоты Bouncemasters! 1.1.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Bouncemasters! 1.1.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Bouncemasters! 1.1.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Bouncemasters! - грустная история про влюбленного пингвина, который стремится любыми способами попасть к предмету своих воздыханий. А так как летать он не умеет, то ваша задача ему помочь в этом.

Помощь будет заключаться в задании начального ускорения тушке пингвина, причем задавать это ускорение можно лопатой, бейсбольной битой, молотом и прочими подручными средствами. Во время полета нужно управлять пингвином таким образом, чтобы попадать в лежащих на льдине тюленей и всяких прочих моржей, от которых он рикошетит и тем самым продлевает свой полет. Также следует избегать столкновения с различными препятствиями, льдинами, айсбергами и пр.

Присутствует возможность прокачивать летный скил пингвина, улучшая его силу, высоту полета, прыжок и т.д. Награда будет зависеть от того, насколько далеко вы сможете запустить влюбленную птицу. Открывайте доступ к новым локациям, наслаждайтесь красочной анимированной графикой и не давайте пингвину попадать в смертельно опасные ловушки.

Скриншоты Bouncemasters!:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыАркады и 2D
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