Bouncemasters! - грустная история про влюбленного пингвина, который стремится любыми способами попасть к предмету своих воздыханий. А так как летать он не умеет, то ваша задача ему помочь в этом.

Помощь будет заключаться в задании начального ускорения тушке пингвина, причем задавать это ускорение можно лопатой, бейсбольной битой, молотом и прочими подручными средствами. Во время полета нужно управлять пингвином таким образом, чтобы попадать в лежащих на льдине тюленей и всяких прочих моржей, от которых он рикошетит и тем самым продлевает свой полет. Также следует избегать столкновения с различными препятствиями, льдинами, айсбергами и пр.

Присутствует возможность прокачивать летный скил пингвина, улучшая его силу, высоту полета, прыжок и т.д. Награда будет зависеть от того, насколько далеко вы сможете запустить влюбленную птицу. Открывайте доступ к новым локациям, наслаждайтесь красочной анимированной графикой и не давайте пингвину попадать в смертельно опасные ловушки.