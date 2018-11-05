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Press Inc. для Android

Press Inc. 1.8 для Android

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Описание Press Inc. 1.8 для AndroidОписание   Скачать Press Inc. 1.8 для AndroidСКАЧАТЬ (39,23 Мб) Скриншоты Press Inc. 1.8 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Press Inc. 1.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Press Inc. 1.8 для AndroidОтзывы (0)  
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Press Inc. - бесплатный кликер для Android, в котором игроку предстоит давить промышленным прессом различные продукты, движущиеся по конвейеру. По мере накопления средств можно тратить их на улучшение пресса, а также приобретать другие продукты, которые будут приносить больший доход.

По мере прохождения уровней можно будет открывать другие цеха, оснащенных другими механизмы, как например автоматический молот и т.п. Уничтожайте продукты самым изощренным образом. Обновляйте свои механизмы и тем самым увеличивайте доход своей фабрики!

Особенности:

  • Управляйте гидравлическим прессом.
  • Улучшайте свои механизмы и увеличивайте доход своей фабрики.
  • Открывайте новые цеха, оснащенные другими механизмы.
  • Не требуется подключение к Интернету.
Скриншоты Press Inc.:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыАркады и 2D
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