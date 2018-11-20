Escape Room: Mystery Word - интересная головоломка, в которой игроку необходимо покинуть закрытую комнату. Для того чтобы открыть дверь, необходимо правильно ввести код, иначе вы не сможете перейти в следующую комнату.

Разгадкой могут служить предметы интерьера, загадки, написанные на обрывках бумаги, а также всевозможные головоломки, для решения которых пригодится не только сообразительность, но и внимательность.

В особо затруднительных случаях можно воспользоваться подсказками. На данный момент в игре доступно более 240 уровней.

Особенности: