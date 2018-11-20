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Escape Room: Mystery Word для Android

Escape Room: Mystery Word 1.1.9 для Android

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Описание Escape Room: Mystery Word 1.1.9 для AndroidОписание   Скачать Escape Room: Mystery Word 1.1.9 для AndroidСКАЧАТЬ (30,82 Мб) Скриншоты Escape Room: Mystery Word 1.1.9 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Escape Room: Mystery Word 1.1.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Escape Room: Mystery Word 1.1.9 для AndroidОтзывы (0)  
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Escape Room: Mystery Word - интересная головоломка, в которой игроку необходимо покинуть закрытую комнату. Для того чтобы открыть дверь, необходимо правильно ввести код, иначе вы не сможете перейти в следующую комнату.

Разгадкой могут служить предметы интерьера, загадки, написанные на обрывках бумаги, а также всевозможные головоломки, для решения которых пригодится не только сообразительность, но и внимательность.

В особо затруднительных случаях можно воспользоваться подсказками. На данный момент в игре доступно более 240 уровней.

Особенности:

  • Простые правила - введите правильное слово, чтобы пройти уровень.
  • Подходит для детей и взрослых для обучения навыкам логики.
  • Более 240 уникальных уровней.
  • Нет ограничений по времени.
  • Возможность играть в автономном режиме.
  • Не требуется Wi-Fi.
  • Наличие трех видов подсказок.
     
Скриншоты Escape Room: Mystery Word:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыГоловоломки
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