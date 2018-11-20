Слова из Слова 5.5 для Android
Слова из Слова - одна из лучших головоломок со словами для Android в замечательном бумажном стиле. Для прохождения вам доступны 96 уровней, также имеется мультиплеер
Crazy Dino Park 1.18 для Android
Управляйте самым необычным парком аттракционов в мире, наполненном динозаврами. Развивайте уникальный подход к науке и истории, отправляйтесь в дикие места, чтобы
Homescapes 1.3.0.900 для Android
Дворецкий Остин возвращается в дом своего детства, с котором связано много счастливых воспоминаний. Он находится в несколько запущенном состоянии, и ваша задача
Тренировка памяти и мозга 3.6.18 для Android
Сборник, включающий в себя 21 логическую игру для тренировки мозга, благодаря которым можно не только получить море удовольствия, но и улучшить свои когнитивные
Все Сканворды 1.3.2c для Android
Все Сканворды – весь мир развлекательной литературы на вашем устройстве. Какуро, Кроссворды, Сканворды, Кейворды, Судоку и многое другое, что вы любите разгадывать в
Балда 1.6.8 для Android
Балда – играйте в балду со своим устройством или с другими игроками онлайн. Правила игры заключаются в составлении слов из букв, представленных на поле. Игроки по